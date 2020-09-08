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Во Франции вышли на след лошадиного Джека-потрошителя

По инф. Российской газеты   
08 Сентября 2020 г.
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Во Франции арестован подозреваемый в резне лошадей. Его нашли благодаря фотороботу. Мы рассказывали об этой громкой истории...

Во Франции арестован подозреваемый в массовом убийстве лошадей

По информации Le Parisien, в настоящее время под стражей в полиции Верхнего Рейна находится мужчина, подозреваемый в совершении нападения на конюшню в Йонне в ночь с 24 на 25 августа. Он был арестован 7 сентября утром жандармами отдела Дижона, департамента Кот-д’Ор на востоке Франции. В огромном имении 50-летнего мужчины ведутся обыски, сообщил источник в полиции.

В ночь с 24 на 25 августа Николя Дамежан, владелец конюшни «Ранчо надежды», расположенной в Вильфранш-Сен-Фаль, департамент Йонна, подвергся нападению человека большим клинком, которого он обнаружил внутри стойла с лошадьми. Нападавший, ранивший его в плечо, и его сообщник быстро скрылись. При этом Дамежан обнаружил двух пони, изрезанных ножами. У одного из животных была глубокая рана почти на 50 сантиметров, у второго — примерно на 20 сантиметров. Сам Николас Дамежан был госпитализирован и провел в больнице четыре дня. С его помощью следователи составили фоторобот злоумышленника, чье лицо разглядел пострадавший. Задержанный пятидесятилетний мужчина уже проходил в судах по делам о наркотиках.

  • С начала лета по всей Франции произошли десятки нападений на лошадей. Животным регулярно отрезали уши, но в последние недели насилие со стороны нападающих стало более жестоким, отмечают следователи: животные были обнаружены с поврежденными гениталиями или с глубокими ранами. Чтобы бороться с этим преступным явлением, жандармерия создала специальное следственное подразделение.
  • Во Франции это громкое дело находится на контроле у руководства страны. В понедельник министр внутренних дел Джеральд Дарманин и министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди ​в Уазе встретились с заводчиком лошадей, ставшим жертвой нападения.

По словам следователей жандармерии, за несколько месяцев лошади стали жертвами увечий примерно в двадцати департаментах Франции.

«Изучено более 150 случаев, но это не означает, что все после анализа и расследования будут рассматриваться в рамках одного дела», — сообщил AFP полковник Юбер Перси дю Серт, координатор группы жандармерии. В период с 2014 по 2016 годы аналогичные нападения уже совершались во Франции, а также в Бельгии и Германии. Тогда полиции не удалось установить личности живодеров. Следователи также прорабатывают версии о связи этих жестоких бесчинств с сатанинскими ритуалами или некой онлайн-группой преступников.

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