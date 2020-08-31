Жутко: по всей Франции находят лошадей со следами пыток

Жителей Франции шокировали серийные убийства лошадей. Неизвестные жестоко расправились с 30 парнокопытными, случаи отмечены в разных частях страны.

По информации Sky News, убийцы выкачивали у своих жертв всю кровь. Многим коням отрезали ухо, гениталии и вырвали глаза.

По одной из версий, выдвинутых следствием, за преступления могут быть ответственные последователи неустановленного пока культа.

Жуткая новость, что ни говори. Хочется, чтобы этих последователей культа отыскали и наказали их как следует. Лошади - удивительные животные. Они красивые, благородные и умные и точно не заслуживают такого изощренного убийства.

На нашем сайте много заголовков о братьях наших меньших, среди них - немало радостных, например:

По инф. rosbalt.ru

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