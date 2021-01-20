Филиппу Киркорову на пять лет ограничили въезд в Литву

Российского певца Филиппа Киркорова на пять лет внесли в список нежелательных лиц в Литве. Об этом сообщила в своем Facebook министр внутренних дел республики Агне Билотайте.

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По ее словам, тех, кто публично поддерживает присоединение Крыма к РФ «нельзя терпеть ни в одном демократическом государстве».

Ранее пресс-служба МИД республики Литвы заявляла, что в пятницу на совместном заседании комитета национальной безопасности и обороны сейма и литовского совета по культуре изучалась возможность включения Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в список нежелательных лиц в Литве. А накануне внешнеполитическое ведомство республики обратилось в МВД с просьбой включить певца в этот перечень.

В российском МИД планы Литвы сочли репрессиями и глупостью.

По инф. rosbalt.ru

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