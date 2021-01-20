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Филиппу Киркорову на пять лет ограничили въезд в Литву
|По инф. rosbalt.ru
|20 Января 2021 г.
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Российского певца Филиппа Киркорова на пять лет внесли в список нежелательных лиц в Литве. Об этом сообщила в своем Facebook министр внутренних дел республики Агне Билотайте.
По ее словам, тех, кто публично поддерживает присоединение Крыма к РФ «нельзя терпеть ни в одном демократическом государстве».
Ранее пресс-служба МИД республики Литвы заявляла, что в пятницу на совместном заседании комитета национальной безопасности и обороны сейма и литовского совета по культуре изучалась возможность включения Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в список нежелательных лиц в Литве. А накануне внешнеполитическое ведомство республики обратилось в МВД с просьбой включить певца в этот перечень.
В российском МИД планы Литвы сочли репрессиями и глупостью.
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