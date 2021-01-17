Власти Литвы обвинили Михаила Шуфутинского в «российской пропаганде»

Михаила Шуфутинского, Филиппа Киркорова и других артистов могут не пустить в Литву — Вильнюс усмотрел, что они транслируют «мягкую российскую политическую пропаганду».

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Такое заявление сделал глава МИД Габриэлюс Ландсбергис. Ведомство создало специальную рабочую группу, которая займется «оценкой правовых возможностей запрещения въезда» указанным певцам, сказал дипломат.

Шуфутинского решение Литвы обидело. По словам исполнителя, балтийская страна создала абсурдную ситуацию.

— Ну какая пропаганда?! Какую пропаганду может нести песня «Третье сентября»? Это глупость, я даже не хочу обращать на это внимание! — прокомментировал артист сложившуюся ситуацию.

Литовские власти задумались, а не пропагандист ли Шуфутинский, после отмены в пандемию его концертов — поскольку организаторы выступлений получили за это порядка 30 тысяч евро компенсации.

По инф. rosbalt.ru

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