Власти Литвы обвинили Михаила Шуфутинского в «российской пропаганде»

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Такое заявление сделал глава МИД Габриэлюс Ландсбергис. Ведомство создало специальную рабочую группу, которая займется «оценкой правовых возможностей запрещения въезда» указанным певцам, сказал дипломат.
Шуфутинского решение Литвы обидело. По словам исполнителя, балтийская страна создала абсурдную ситуацию.
— Ну какая пропаганда?! Какую пропаганду может нести песня «Третье сентября»? Это глупость, я даже не хочу обращать на это внимание! — прокомментировал артист сложившуюся ситуацию.
Литовские власти задумались, а не пропагандист ли Шуфутинский, после отмены в пандемию его концертов — поскольку организаторы выступлений получили за это порядка 30 тысяч евро компенсации.
7 ноября 1918 года, в день первой годовщины Октябрьской революции, на Советской площади (ныне Тверской), напротив здания Моссовета, состоялась торжественная церемония открытия «Монумента советской Конституции». С тех пор много воды утекло, и вот спустя десятки лет художница Елизавета Коновалова расскажет всем историю монумента.
С 16 января вся сфера обслуживания на Украине переходит исключительно на украинский язык. Перейти на другой язык можно будет только по просьбе самого клиента.Соответствующая норма закреплена в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин получил положительный результат теста на коронавирус. Известно, что 69-летний актёр проходит курс лечения амбулаторно – в домашних условиях.
Более четверти — 26% — опрошенных ВЦИОМ россиян заявили, что их не устраивает актуальная ситуация в их жизни. Отчасти удовлетворены, а отчасти нет своей жизнью почти столько же опрошенных — 25%. Довольны своей жизнью чуть менее половины респондентов — 47%.
Привившиеся от ковида все равно должны носить маски — вне зависимости от титра антител. Маски надо носить всем до формирования популяционного иммунитета. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопросы о вакцинации.
Продюсера «Фабрики звёзд» и композитора Виктора Дробыша знают многие. А вот его супруга Татьяна – чуть менее известная личность. Но поверьте, об этой красивой и умной женщине тоже можно рассказать немало интересного.
По всей России — во всех регионах — с понедельника (18 января) возобновится очное обучение в школах. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире «России 24». Он добавил, что на карантине останутся 10 школ в 7 субъектах.
Врачи клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге рассказали, как чувствует себя Алиса Фрейндлих, которая проходит там лечение. Медики отмечают улучшение состояния народной артистки СССР.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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