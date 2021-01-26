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Филипп Киркоров «закрыл рот» бывшей домработнице
Даниил Николаев, Sobesednik.ru   
26 Января 2021 г.
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Откровения легендарной домработницы Люси, обслуживавшей в свое время Пугачеву и Киркорова, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Людмила Дороднова в конце года призналась: Филипп попросил ее на выход! И это после 25 лет службы верой и правдой!

Филипп Киркоров «закрыл рот» бывшей домработнице


В результате из роскошных хором Киркорова в центре Москвы она съехала в небольшую однокомнатную квартирку в Марьино, где и коротает последние дни. Люся прямо не говорит, но косвенно намекает: из дома Киркорова она ушла неспроста.

– У меня пенсионный возраст: мне почти 80 лет, – объясняла Люся в шоу «Звезды сошлись». – Хочу собой заняться. Может, ему кто-то что-то нашептал на меня. Кому-то надо было в дом его зайти. Знаю только, что Филиппа я люблю, для меня он как ребенок всегда был. Просто с этим коронавирусом все какие-то нервные стали.

Сам Филипп тоже не говорит, почему расстался с Люсей. Но заявляет, что обид она на него держать не может. Так как он ей дал хорошее выходное пособие, которого ей хватит на десять лет безбедной жизни.

Впрочем, в тусовке болтают, что откровения бывшей домработницы ему сильно не понравились. Он разгневался и через других работников поставил ей ультиматум, чтобы та прекратила ходить по телешоу. Мол, пусть лучше молчит! Бывшая домработница послушалась. Теперь о звездном работодателе она боится произнести даже слово.

– Я теперь эти темы не разговариваю вообще, – заявила Люся нашим корреспондентам. – Только со своими. Не волнуйтесь, у меня все хорошо. – Я знаю, что он очень хорошо обо мне высказался. Но и я о нем ничего плохого не говорила. Да и передача, в которой я поучаствовала, всем понравилась. Но больше ничего говорить не буду.

По инф. Sobesednik.ru

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