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Филипп Киркоров уволил «легендарную» домработницу
По инф. argumenti.ru   
16 Декабря 2020 г.
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Филипп Киркоров уволил свою домработницу Люсю. Как рассказала Людмила Дороднова, много лет работавшая в семье короля российской эстрады, Киркоров сказал ей уезжать со всеми вещами домой в свою квартиру в Марьино.

Филипп Киркоров уволил «легендарную» домработницу


Легендарная домработница, о которой известно всем поклонникам Филиппа Киркорова и Аллы Пугачёвой, вернулась в свою однокомнатную квартиру, но чемодан так и стоит неоткрытым.

Людмила Дороднова приняла участие в шоу Леры Кудрявцевой на НТВ и поделилась, что ее уволил любимый Филипп. Сейчас женщине 80 лет. Но она не выглядит на свой возраст, смотрится гораздо моложе.

По признанию домработницы, она справлялась со всеми обязанностями. Старалась готовить Киркорову полезные завтраки. Но ей не удавался омлет. Филипп любит омлет пышный, как готовят его профессиональные повара. А у Люси получался плоский.

Она следила за нарядами музыканта, которыми забита его гардеробная комната. Однажды испортила халат на подкладке из атласа. Постирала халат в стиральной машинке, натуральная ткань села. Филипп надел халат, а рукава коротки.

После ухода из звездной семьи недавно Люся позвонила Филиппу поздравить с днем рождения его дочь Аллу-Викторию. Но он не ответил на звонок.

Уволенная домработница в эфире шоу призналась в любви к Киркорову, ко всей его семье и попросила не обижаться, если что-то не так сказала знаменитому артисту.

  • Людмила Дороднова сначала работала у Аллы Пугачевой. Знала всех ее мужей, и Киркоров понравился ей больше других. После развода Аллы и Филиппа Люся осталась работать у него.

По инф. argumenti.ru

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