Филипп Киркоров «заказал» себе гроб со стразами

Король российской эстрады Филипп Киркоров сделал певца Николая Баскова ответственным за организацию его похорон. Коллеги по сцене и друзья в жизни хотят, чтобы их могилы разместили рядом.

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Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» заявил, что у него будет гроб, полностью украшенный стразами: «Стразики, они, наверное, со мной в гроб пойдут».

На что его товарищ Николай Басков в шутку ответил, что готов оплатить траурную церемонию. По его словам, он с удовольствием купит «гроб из Swarovski».

При этом Киркоров не случайно задумался о таких деталях. Он считает, что расположенные далеко друга от друга могилы знаменитостей вызывают неудобства у фанатов.

По инф. argumenti.ru

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