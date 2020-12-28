Филипп Киркоров рассказал, почему уволил «легендарную» домработницу

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Филиппу Киркорову просто неудобно, что 79-летняя женщина бегает по дому, убирается, ведёт хозяйство. Он считает, что не имеет права заставлять домработницу служить ему дальше. Певец решил отправить женщину на пенсию, учитывая ее пожилой возраст.
По словам Киркорова, он выплатил Люсе достойное выходное пособие.
— Я ей дал за выслугу лет выходное пособие — очень приличную сумму. Отблагодарил сполна! На ближайшие десять лет эти деньги обеспечат ей хорошую жизнь, – цитируют российские интернет-сайты слова певца.
Киркоров отметил, что пока никого не взял на место Люси, потому что найти замену не просто, и он не привык пускать в свою жизнь новых людей.
По словам Людмилы Дродновой, речь о расставании шла в течение нескольких лет. Но, когда началась пандемия, было принято окончательное решение. Как сказала женщина, серьёзных конфликтов между ней и Киркоровым действительно не было.
В центре европейской части страны температура в новогоднюю ночь превысит норму на семь-восемь градусов. 30 декабря синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега, усилятся и порывы ветра до 10–11 метров в секунду.
Волгоградская область 27 декабря в два часа ночи перешла с местного времени обратно на московское. С 1988 года в области действовало московское время. Но в последние годы от жителей стали поступать обращения с просьбой перейти в «свой» часовой пояс.
По мнению исследователей, пандемия коронавируса привела к снижению прибыльности наземных казино на 33%. За этот год казино Европы получили 49,5 млрд евро, в то время как в 2019 году эта цифра достигала 74 млрд евро. Ожидается, что в следующем году онлайн-сектор гемблинга в Европе станет намного востребование и его доходы вырастут на 7%. Через интернет игроки могут получать дополнительные бонусные поощрения и принимать участие в акциях. Используя сайт онлайн-казино, можно развлекаться в азартные игры в привычной для себя обстановке, что и привлекает геймеров всех стран.
Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев в социальных сетях рассказал о том, как проводит предновогодние дни со своей семьёй. По словам Шепелева, у Платона и Лады вкусы сильно отличаются от его собственных.
Невероятно обаятельного Адриано Челентано обожали все женщины мира, и советские представительницы прекрасного пола не были исключением. А ведь актёр мог стать «нашим» в прямом смысле этого слова, если бы когда-то не отказался от выгодного предложения.
Суд во Франции рассмотрел дело о кваканье лягушек в частном пруду в деревне Дордонь и признал, что они шумят слишком громко, сообщает Guardian. Водоем «приговорили» к осушению. Каждые сутки просрочки обойдутся его владельцам в €150 штрафа.
До конца декабря в библиотеке имени Тимирязева на улице Шкапина в Петербурге можно посетить праздничную выставку «Новый Год и Рождество — семейные праздники». Она состоит из дореволюционных и военных поздравительных открыток, писем, фотоснимков, календарей, праздничных номеров газет и журналов рубежа веков.
Сергей Горох, арт-директор заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева, сообщил, что певец планирует уехать из России летом. В 2015 году перенесший инсульт исполнитель закончил гастрольную деятельность и назвал себя «российским пенсионером».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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