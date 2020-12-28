Филипп Киркоров рассказал, почему уволил «легендарную» домработницу

Людмила Дороднова, известная всем как Люся, больше не работает в доме у Филиппа Киркорова. Она трудилась сначала у Аллы Пугачёвой, а потом у Филиппа в общей сложности тридцать лет.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Поп-король российской эстрады объяснил, что не увольнял Люсю, а просто решил позволить ей отдохнуть, потому что она давно это заслужила. Известно, что Люся в этом году будет отмечать своё 80-летие.

Филиппу Киркорову просто неудобно, что 79-летняя женщина бегает по дому, убирается, ведёт хозяйство. Он считает, что не имеет права заставлять домработницу служить ему дальше. Певец решил отправить женщину на пенсию, учитывая ее пожилой возраст.

По словам Киркорова, он выплатил Люсе достойное выходное пособие.

— Я ей дал за выслугу лет выходное пособие — очень приличную сумму. Отблагодарил сполна! На ближайшие десять лет эти деньги обеспечат ей хорошую жизнь, – цитируют российские интернет-сайты слова певца.

Киркоров отметил, что пока никого не взял на место Люси, потому что найти замену не просто, и он не привык пускать в свою жизнь новых людей.

По словам Людмилы Дродновой, речь о расставании шла в течение нескольких лет. Но, когда началась пандемия, было принято окончательное решение. Как сказала женщина, серьёзных конфликтов между ней и Киркоровым действительно не было.

По инф. сайта «Чеснок»

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...