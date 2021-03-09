Елизавета II решила пока не отвечать на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II не стала подписывать подготовленное пресс-службой королевской семьи заявление по поводу интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской журналистке Опре Уинфри.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Как сообщает The Times, предполагалось, что заявление королевы снизит напряженность в британском обществе. Газета сообщает, что Елизавета II взяла паузу, чтобы обдумать свой ответ.

По данным газеты, после интервью в Букингемском дворце был переполох из-за слов Меган Маркл о расизме внутри королевской семьи, мыслях о суициде и тяжелых отношениях среди представителей британской царствующей фамилии.

Маркл призналась, что пресс-служба Букингемского дворца заставляла ее воздерживаться от публичных заявлений, что думала о самоубийстве и что королевская семья была обеспокоена цветом кожи Арчи, первенца пары (мать Меган — афроамериканка).

Гарри сообщил, что после решения об отказе от королевских обязанностей перестал общаться со своим отцом принцем Чарльзом, но сохранил хорошие отношения с бабушкой Елизаветой II.

The Times со ссылкой на источники писала, что выступление герцога и герцогини Сассекских на американском телевидении восприняли в Букингемском дворце как объявление войны.

По данным социологической компании YouGov, 47% британцев назвали интервью принца Гарри и его супруги «неуместным».

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...