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Экспертиза доказала, что сын Плющенко – здоровый мальчик
По инф. argumenti.ru   
12 Февраля 2021 г.
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Сыну Александра Плющенко и Яны Рудковской пришлось пройти психологическую экспертизу. Родители отправили ребенка к врачам, чтобы доказать свою правоту в уголовном деле о клевете.

Экспертиза доказала, что сын Плющенко – здоровый мальчик


Напомним, дело было возбуждено после публикации статьи на портале StarHit, журналисты которого утверждали, что Гном Гномыч страдает синдромом Аспергера.

Психологическая экспертиза, проведённая в рамках уголовного дела, показала отсутствие у Саши Плющенко каких-либо психических расстройств. Что, собственно, и так было понятно. Как и то, что всё, написанное о Саше Плющенко является ложью, и было сделано лишь для того, чтобы навредить его родителям, — прокомментировал адвокат семьи Александр Добровинский.

— Нас ждет очень большое дело. Мы не собираемся никому ничего прощать, таких людей надо судить и добиваться реальных сроков наказания за их мерзкие действия, а также закрытия источников лживой информации. Честно, достали! — написала Рудковская на своей странице.

Стоит заметить, что Яна предлагала руководству издания, принадлежащего Наталье Шкулевой — жене телеведущего Андрея Малахова, пойти на мировую и дать опровержение, но они отказались.

  • Синдром Аспергера относится к расстройствам аутистического спектра. Характеризуется трудностями нахождения ребенка в социуме, сложностями с концентрацией внимания, скудной мимикой, неумением работать в команде, расстройством психического развития и так далее.

По инф. argumenti.ru

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