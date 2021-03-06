Эксперт рассказал, какие сообщения в телефоне нужно срочно удалять

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Не стоит хранить сообщения с паролями, в том числе временными, кодами авторизации и персональными данными. Об этом заявил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
«Делайте резервное копирование, устанавливайте двухфакторную верификацию, не теряйте телефон и следите за своими смс-сообщениями», — посоветовал он.
Отмечается, что большинство паролей работают не дольше одной минуты. Но мошенники могут представиться чужим именем в службе поддержки какого-либо сервиса и на основании истории его использования составить легенду, чтобы попытаться получить доступ к чужому аккаунту.
Кроме того, доступ к сообщениям, как пишет издание, может быть получен через вирусные коды или удаленное восстановление резервной копии телефона без ведома владельца.
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательный домашний режим для пожилых людей старше 65 и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. О решении он объявил в блоге на своем сайте, напомнив, что к настоящему моменту в городе сняли большое количество ковидных ограничений. Так, в столице работают общепит, музеи, театры и кино.
Представитель супруги британского принца Гарри актрисы Меган Маркл заявил, что герцогиня опечалена обвинениями в издевательствах над прислугой в то время, когда она еще жила в Кенгсингтонском дворце, сообщает BBC.
Власти Китая с 2021 по 2025 год будут поэтапно повышать пенсионный возраст, следует из доклада о работе правительства, с которым выступил на открытии ежегодной сессии парламента премьер Госсовета Ли Кэцян.
«Скопинский маньяк» Виктор Мохов по дороге домой из колонии заехал в Москву принять участие в ток-шоу. (Кстати, недавно Андрей Малахов как раз рассказал, сколько получают участники ток-шоу: суммы вполне достаточные. - прим. МГ.)
Оперная дива Анна Нетребко вместе со своей семьей побывала в доме поп-короля Филиппа Киркорова. Артистка в своем Instagram выложила видеоролики, запечатлевшие певца и его детей Аллу-Викторию и Мартина.
«Оптимисты» – первый постсоветский сериал о дипломатах-мидовцах. Первый сезон, начавшийся бодро-ностальгически – ещё бы, время действия – благословенная оттепель! – постепенно превратился в сугубую вампуку, в которой собраны все антисоветские штампы.
Сегодня мы дадим вам ещё один ответ на извечный вопрос «А что почитать?». Вас ждёт троица совершенно непохожих друг на друга книг: одна расскажет об искусстве прощения, другая раскроет биографию художника Эдгара Деги, а третья поведает о сложностях выживания в современной тюрьме.
Очередные перебои с поступлением лекарств больным наблюдаются в сфере обеспечения медикаментами. Выяснилось, что более 450 человек с редким генетическим заболеванием не получали «имиглюцераз» от двух до шести месяцев. А петербуржцы добиваются возвращения в аптеки в аптеки лекарство «кортеф», жизненно необходимое для эндокринных больных.
Свежие новости из мира космоса. Так, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о запуске телеканала «Первый Космический». А на МКС тем временем то и дело возникают технические неполадки и поломки,и космонавты с усердием берут в руки герметики, клей-мастику и заделывают трещины. Все это совсем не удивляет - станцию эксплуатируют уже 20 лет, и до 2028 года ее списывать не планируют. Вот только не произошло бы каких-нибудь ЧП за это время...
Журналистка интернет-издания Romb Софико Арифджанова вышла к зданию Совета Федерации в вечернем платье. Таким образом она отреагировала на заявление сенатора Людмилы Нарусовой, которая назвала участников пикетов людьми «бомжового вида».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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