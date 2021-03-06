Эксперт рассказал, какие сообщения в телефоне нужно срочно удалять

Не стоит хранить сообщения с паролями, в том числе временными, кодами авторизации и персональными данными. Об этом заявил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Делайте резервное копирование, устанавливайте двухфакторную верификацию, не теряйте телефон и следите за своими смс-сообщениями», — посоветовал он.

Отмечается, что большинство паролей работают не дольше одной минуты. Но мошенники могут представиться чужим именем в службе поддержки какого-либо сервиса и на основании истории его использования составить легенду, чтобы попытаться получить доступ к чужому аккаунту.

Кроме того, доступ к сообщениям, как пишет издание, может быть получен через вирусные коды или удаленное восстановление резервной копии телефона без ведома владельца.

Еще полезные советы - по ссылке.

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По инф. rosbalt.ru

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