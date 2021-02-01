Экс-главу омского Минздрава обвиняют в краже денег на борьбу с коронавирусом

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Экс-главу Минздрава Омской области Ирину Солдатову объявили в международный розыск, говорится на сайте регионального управления СК РФ. Бывшую чиновницу обвиняют в краже бюджетных средств, которые выделяли на борьбу с коронавирусом.
По версии следствия, Солдатова и ее подчиненный, отвечающий за госзакупки, Виктор Бабиков передали заказы на поставку медицинского оборудования аффилированным фирмам. При этом услуги подрядчиков оплатили по завышенным ценам. Ущерб от действий экс-министра составил более 105 млн рублей.
В отношении Солдатовой возбудили дело о превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Бывшую чиновницу несколько раз вызывали к следователю, но она уехала за границу. По решению суда ее арестовали заочно. По данным РИА Новости, у экс-министра есть квартира в Дубае.
Ирина Солдатова возглавляла Минздрав Омской области с апреля по ноябрь 2020 года. До этого она занимала пост замминистра здравоохранения Московской области. После своего назначения Солдатова уволила несколько главных врачей и руководителей больниц и назначила новых. Большинство из вновь назначенных управленцев были иногородними.
В начале ноября Солдатову уволили после скандала со «скорыми», которые из-за нехватки мест в больницах несколько часов не могли передать врачам тяжелобольных коронавирусом и в итоге привезли их к зданию Минздрава. После увольнения министра члены ее команды покинули регион.
Губернатор региона Александр Бурков рассказал в интервью двум омским телеканалам о «преступной халатности» и «системном сбое в региональном министерстве здравоохранения». На место Солдатовой он назначил главврача больницы, куда после отравления поместили Алексея Навального.
Заявление российского президента о том, что число людей с низкими доходами в стране стремительно сокращается, плохо согласуется даже с официальными данными Росстата. Да и если оглянуться по сторонам, отбрасывая высокие материи, что-то не видно особо, что жить становится так уж неплохо. Многие – от пенсии до пенсии или от зарплаты до зарплаты едва лишь дотягивают, и при этом приобретается только самое необходимое. Раньше с тысячей рублей пошел в магазин, и можно было холодильник свой ощутимо заполнить. Теперь эта сумма вряд ли способна удовлетворить потребность на сутки, если, к примеру, иметь в виду не одного человека, а семью, состоящую из нескольких. Так вериться ли заявлению руководителя государства? Конечно, может где-то и становится меньше бедных, но это, к сожалению, не касается большинства. А кому вообще можно верить при таких вот подсчетах?
Звезда 90-х годов Светлана Владимирская периодически пропадает из поля зрения своих почитателей. При этом в СМИ появляются сообщения то о госпитализации певицы, то о том, что она при смерти на ИВЛ из-за коронавируса… А родственники и друзья артистки категорически отказываются давать интервью.
Экс-главу Минздрава Омской области Ирину Солдатову объявили в международный розыск, говорится на сайте регионального управления СК РФ. Бывшую чиновницу обвиняют в краже бюджетных средств, которые выделяли на борьбу с коронавирусом.
Протестные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных прошли 31 января в десятках городов России. Число задержанных оказалось беспрецедентным — свыше 5 тысяч человек. Многие политологи сходятся во мнении, что протест становится более осмысленным и дальше будет только нарастать.
Аркадий Ротенберг заявил, что является настоящим владельцем «Дворца Путина» из расследования ФБК, об этом пишет телеграм-канал Mash. Команда Навального утверждала, что дворец построили для самого Путина на собранные от взяток и «откатов» деньги.
Согласно разработанному Министерством труда и соцзащиты России переченю профессий для прохождения альтернативной гражданской службы, заменить службу в армии можно работой психологом, официантом и тренером.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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