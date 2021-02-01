Экс-главу омского Минздрава обвиняют в краже денег на борьбу с коронавирусом

Экс-главу Минздрава Омской области Ирину Солдатову объявили в международный розыск, говорится на сайте регионального управления СК РФ. Бывшую чиновницу обвиняют в краже бюджетных средств, которые выделяли на борьбу с коронавирусом.

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По версии следствия, Солдатова и ее подчиненный, отвечающий за госзакупки, Виктор Бабиков передали заказы на поставку медицинского оборудования аффилированным фирмам. При этом услуги подрядчиков оплатили по завышенным ценам. Ущерб от действий экс-министра составил более 105 млн рублей.

В отношении Солдатовой возбудили дело о превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Бывшую чиновницу несколько раз вызывали к следователю, но она уехала за границу. По решению суда ее арестовали заочно. По данным РИА Новости, у экс-министра есть квартира в Дубае.

Ирина Солдатова возглавляла Минздрав Омской области с апреля по ноябрь 2020 года. До этого она занимала пост замминистра здравоохранения Московской области. После своего назначения Солдатова уволила несколько главных врачей и руководителей больниц и назначила новых. Большинство из вновь назначенных управленцев были иногородними.

В начале ноября Солдатову уволили после скандала со «скорыми», которые из-за нехватки мест в больницах несколько часов не могли передать врачам тяжелобольных коронавирусом и в итоге привезли их к зданию Минздрава. После увольнения министра члены ее команды покинули регион.

Губернатор региона Александр Бурков рассказал в интервью двум омским телеканалам о «преступной халатности» и «системном сбое в региональном министерстве здравоохранения». На место Солдатовой он назначил главврача больницы, куда после отравления поместили Алексея Навального.

Polit.ru

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