Экономному чиновнику выписали премию в 15 окладов. Всем бы так!

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Администрация Большесосновского района Пермского края внесла на рассмотрение местных депутатов предложение выдать премию своему руководителю — мэру Владимиру Трескову. Депутаты, за исключением двух воздержавшихся, идею поддержали, считают, он заслужил.
Председатель местной думы Дмитрий Логинов рассказал, что городской бюджет от этого никаких потерь не понесет. По его словам, весь год мэр Тресков «экономил на себе»: не получал премий, не брал больничный, а 15 дополнительных зарплат для него уже были предусмотрены в бюджете.
Сколько мэр получает в месяц, Логинов не сказал, отметив, что это «конфиденциальная информация».
Известно, что в бюджете Большесосновского района на 2021-2023 годы расходы на содержание его главы составляют 4,4 миллиона рублей. "Предыдущего главу Большесосновского района Вячеслава Буркова депутаты отправили в отставку. Они были недовольны условиями проведения аукционов по дорожным работам и кадровой политикой в районе. Из-за этого Вячеслав Бурков судился с земским собранием, но в конце 2019 года решил все-таки уйти с должности", - отмечает телеканал "Дождь".
При этом перед Новым годом не получат премию большинство россиян, для половины из них это уже привычное дело. На предновогодние премии в полном объеме по опросам рассчитывают лишь 9% респондентов.
К концу года на дополнительный доход в виде премии хотели бы рассчитывать многие, только получат их единицы, и тоже ведь многие люди работали не покладая рук, и экономили на себе, только вот им никто за это не заплатит, а тем, кто стоит у власти - значит можно. Хотя понятно, что мэр и так человек не бедный. Где, спрашивается, справедливость?..
В Петербурге скончалась Наталья Новикова — единственный человек, который пережил сразу два крушения поезда «Невский экспресс» в 2007 и 2009 годах. Об этом в соцсетях сообщила ее знакомая, телеведущая Алла Намсараева.
"Эпидемиологи могут читать Библию как профессиональный журнал: там была проказа, сифилис, малярия. Когда пришел Иисус, он освободил больных от изоляции, и они перестали стыдиться", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Администрация Большесосновского района Пермского края внесла на рассмотрение местных депутатов предложение выдать премию своему руководителю — мэру Владимиру Трескову. Депутаты, за исключением двух воздержавшихся, идею поддержали, считают, он заслужил.
В Баренцевом море у Новой Земли затонуло рыболовецкое судно «Онега», на борту которого находились 19 человек. Известно о двух выживших - это матрос и штурман. На поиски 17 рыбаков, судьба которых пока неизвестна, направлены пять судов.
Работа школы № 6 в Шелехове Иркутской области временно приостановлена после вспышки острой кишечной инфекции среди учеников. Пострадали больше ста человек. (Уж слишком большой размах приобрели эти отравления, столько детишек пострадали. Выяснить причины, конечно, нужно, чтобы подобное не повторилось... прим. МГ.)
Сына осужденного бывшего главы района Подмосковья Александра Постриганя Валерия в ближайшее время экстрадируют из Испании. И остальные родственники экс-чиновника объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Экстрадиция Валерия Постриганя сорвалась, так как он попытался покончить с собой.
Продукты в России подорожали из-за плохого урожая, ослабления рубля и роста мировых цен на продовольствие. Такие причины выделил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время выступления в Совете Федерации РФ.
Запретить производство и продажу детского шампанского — с такой инициативой выступил член Общественной палаты РФ, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев. Соответствующее обращение общественник направил главе Минпромторга Денису Мантурову.
Граждане смогут оформить налоговый вычет по расходам на покупку жилья и оплату процентов по ипотеке с помощью личного кабинета на сайте ФНС. Декларацию заполнять не придётся, налоговый орган сам проверит право человека получить вычет.
Алефтина Груздкова прошла всю войну, вернувшись в Свердловск (теперь — Екатеринбург), создала семью. Она привыкла все делать сама. И когда осталась в квартире одна, отказалась переезжать к родне, хотя настойчиво звали.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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