Экономному чиновнику выписали премию в 15 окладов. Всем бы так!

Администрация Большесосновского района Пермского края внесла на рассмотрение местных депутатов предложение выдать премию своему руководителю — мэру Владимиру Трескову. Депутаты, за исключением двух воздержавшихся, идею поддержали, считают, он заслужил.

Председатель местной думы Дмитрий Логинов рассказал, что городской бюджет от этого никаких потерь не понесет. По его словам, весь год мэр Тресков «экономил на себе»: не получал премий, не брал больничный, а 15 дополнительных зарплат для него уже были предусмотрены в бюджете.

Сколько мэр получает в месяц, Логинов не сказал, отметив, что это «конфиденциальная информация».

Известно, что в бюджете Большесосновского района на 2021-2023 годы расходы на содержание его главы составляют 4,4 миллиона рублей. "Предыдущего главу Большесосновского района Вячеслава Буркова депутаты отправили в отставку. Они были недовольны условиями проведения аукционов по дорожным работам и кадровой политикой в районе. Из-за этого Вячеслав Бурков судился с земским собранием, но в конце 2019 года решил все-таки уйти с должности", - отмечает телеканал "Дождь".

При этом перед Новым годом не получат премию большинство россиян, для половины из них это уже привычное дело. На предновогодние премии в полном объеме по опросам рассчитывают лишь 9% респондентов.

К концу года на дополнительный доход в виде премии хотели бы рассчитывать многие, только получат их единицы, и тоже ведь многие люди работали не покладая рук, и экономили на себе, только вот им никто за это не заплатит, а тем, кто стоит у власти - значит можно. Хотя понятно, что мэр и так человек не бедный. Где, спрашивается, справедливость?..





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По инф. sobesednik.ru

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