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Экономному чиновнику выписали премию в 15 окладов. Всем бы так!
По инф. sobesednik.ru   
28 Декабря 2020 г.
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Администрация Большесосновского района Пермского края внесла на рассмотрение местных депутатов предложение выдать премию своему руководителю — мэру Владимиру Трескову. Депутаты, за исключением двух воздержавшихся, идею поддержали, считают, он заслужил.

«Экономил на себе»: Чиновнику в Пермском крае выписали премию в 15 окладов

Председатель местной думы Дмитрий Логинов рассказал, что городской бюджет от этого никаких потерь не понесет. По его словам, весь год мэр Тресков «экономил на себе»: не получал премий, не брал больничный, а 15 дополнительных зарплат для него уже были предусмотрены в бюджете.

Сколько мэр получает в месяц, Логинов не сказал, отметив, что это «конфиденциальная информация».

Известно, что в бюджете Большесосновского района на 2021-2023 годы расходы на содержание его главы составляют 4,4 миллиона рублей. "Предыдущего главу Большесосновского района Вячеслава Буркова депутаты отправили в отставку. Они были недовольны условиями проведения аукционов по дорожным работам и кадровой политикой в районе. Из-за этого Вячеслав Бурков судился с земским собранием, но в конце 2019 года решил все-таки уйти с должности", - отмечает телеканал "Дождь".

  • При этом перед Новым годом не получат премию большинство россиян, для половины из них это уже привычное дело. На предновогодние премии в полном объеме по опросам рассчитывают лишь 9% респондентов.
К концу года на дополнительный доход в виде премии хотели бы рассчитывать многие, только получат их единицы, и тоже ведь многие люди работали не покладая рук, и экономили на себе, только вот им никто за это не заплатит, а тем, кто стоит у власти - значит можно. Хотя понятно, что мэр и так человек не бедный. Где, спрашивается, справедливость?..

По инф. sobesednik.ru

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