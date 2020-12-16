Екатерина Андреева на Новый год «махнёт в Сибирь»

Телеведущая Екатерина Андреева любит путешествовать. И на Новый год сидеть дома она не планирует, традиции нарушать не намерена. Праздник телезвезда отметит в сибирской тайге.

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В Инстаграме Андреева опубликовала видео, на котором она запечатлена в вечернем платье, и поделилась: «В этом году предлагается фланировать в вечерних платьях между ванной, туалетом и гостиной? Мне эта идея не близка... Сами мы, группа неприсоединившихся к панике и страху, махнём в Сибирь. При царях туда ссылали - а теперь добровольно, да с радостью».

Андреева пообещала показать подписчикам, как они будут «покорять на снегоходе заброшенный золотой прииск в тайге, прыгать с вертолёта на лыжах на склон горы, и гонять на хасках с синими глазами». Телевезда также напомнила, что «как Новый Год встретишь, так его и проведёшь».

По инф. argumenti.ru

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