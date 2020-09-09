«Его вытянут»: Юрий Лоза предположил, что приговор Ефремову будет обжалован – и оказался прав!

Известный в последнее время своей критикой музыкант Юрий Лоза отреагировал на приговор в отношении актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет за смертельное ДТП.

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По его мнению, актеру удастся избежать наказания, назначенного Пресненским судом. «Я думаю, что цирк не кончился», — заявил Лоза, пояснив, что «сейчас пойдут оправдания, больницы».

Музыкант предположил, что, в итоге, Ефремова «вытянут». Комментируя срок, назначенный Ефремову, Лоза отметил, что для тех, кто считает его большим артистом, это большой срок. «Семья погибшего считает, что он маленький. Сколько людей, столько и мнений», — добавил певец.

А чуть позже стало известно, что уже в день суда защита обжаловала приговор актеру. «Я уже подал краткую жалобу на приговор суда», — сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Защита просит Мосгорсуд отменить вынесенный накануне приговор.

По инф. rosbalt.ru

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