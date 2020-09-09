ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Русская американка Марина Журавлёва: почему звезда 90-х покинула родину?
-90-
Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
«А яхту детям отдать сможешь?» Непопулярного хабаровского губернатора испытывают на доброту
2020-08-12-02-38-50
К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству...
Наташа Королёва сменила имидж… но поклонникам это не понравилось
2020-08-13-17-09-59
Популярная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего...
Виталина Цымбалюк-Романовская против друзей Джигарханяна: история продолжается…
2020-08-27-17-09-36
Помните скандал вокруг Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна? Несколько лет брака достаточно молодой пианистки и пожилого режиссёра привели к громкому разводу, а на женщину обрушилась волна...
Два года без Олега Табакова: как дела в его семье и театрах?
2020-08-18-04-25-05
17 августа Народному артисту СССР Олегу Табакову могло бы исполниться 85 лет. 2 года, как худрука МХТ имени А. П. Чехова нет с нами. Как изменилась жизнь его семьи?
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

«Его вытянут»: Юрий Лоза предположил, что приговор Ефремову будет обжалован – и оказался прав!
По инф. rosbalt.ru   
09 Сентября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Известный в последнее время своей критикой музыкант Юрий Лоза отреагировал на приговор в отношении актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет за смертельное ДТП.

«Его вытянут»: Юрий Лоза предположил, что приговор Ефремову будет обжалован – и оказался прав!


По его мнению, актеру удастся избежать наказания, назначенного Пресненским судом. «Я думаю, что цирк не кончился», — заявил Лоза, пояснив, что «сейчас пойдут оправдания, больницы».

Музыкант предположил, что, в итоге, Ефремова «вытянут». Комментируя срок, назначенный Ефремову, Лоза отметил, что для тех, кто считает его большим артистом, это большой срок. «Семья погибшего считает, что он маленький. Сколько людей, столько и мнений», — добавил певец.

А чуть позже стало известно, что уже в день суда защита обжаловала приговор актеру. «Я уже подал краткую жалобу на приговор суда», — сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Защита просит Мосгорсуд отменить вынесенный накануне приговор.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 