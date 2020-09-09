«Его вытянут»: Юрий Лоза предположил, что приговор Ефремову будет обжалован – и оказался прав!

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Помните скандал вокруг Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна? Несколько лет брака достаточно молодой пианистки и пожилого режиссёра привели к громкому разводу, а на женщину обрушилась волна...
По его мнению, актеру удастся избежать наказания, назначенного Пресненским судом. «Я думаю, что цирк не кончился», — заявил Лоза, пояснив, что «сейчас пойдут оправдания, больницы».
Музыкант предположил, что, в итоге, Ефремова «вытянут». Комментируя срок, назначенный Ефремову, Лоза отметил, что для тех, кто считает его большим артистом, это большой срок. «Семья погибшего считает, что он маленький. Сколько людей, столько и мнений», — добавил певец.
А чуть позже стало известно, что уже в день суда защита обжаловала приговор актеру. «Я уже подал краткую жалобу на приговор суда», — сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Защита просит Мосгорсуд отменить вынесенный накануне приговор.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ввести в стране минимальный гарантированный неприкосновенный доход, выплачиваемый независимо от рода деятельности, социального и экономического положения человека.
Счетная палата обнаружила недоплату пенсий живым и выплату сотен миллионов рублей умершим пенсионерам. Только по двум территориальным органам ПФР «мертвые души» (на самом деле их родственники) получили порядка 400 млн рублей.
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Задержание произошло в рамках расследования дела о мошенничестве.
Известного музыкального продюсера Иосифа Пригожина до сих пор спрашивают о том, как сложилась судьба его бывшей супруги и тёщи. Это связано с тем, что более трёх лет назад Елена решила взять кредит для своего гражданского мужа, у которого был свой бизнес.
Новогодние праздники в 2021 году продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря будет выходным. Это следует из проекта постановления правительства о переносе выходных дней в следующем году, который подготовил Минтруд.
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