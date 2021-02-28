Джордж Клуни признался, что боится гнева супруги

В одном из интервью Джордж Клуни рассказал о том, как из-за пандемии лишился работы на полгода и попробовал себя в роли домохозяина. Во время своеобразного «отпуска» с близкими актёр понял, что… боится собственную супругу.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Во время самоизоляции парикмахерские были закрыты, и актер вспомнил случай, когда хотел постричь детей: 3-летних близнецов Александра и Эллу. Джордж уже несколько лет стрижет себя сам, поэтому решил, что его мастерства в этом случае хватит.

Но с этим была не согласна его жена Амаль, которая не одобрила затею Джорджа. В этот момент Клуни понял, что боится ее гнева.

– Понимал, что если неудачно постригу Александра, то мне это, возможно, не простят. В таком случае можно было дождаться, пока волосы отрастут. Однако, если бы я прикоснулся к волосам Эллы, меня бы ждали серьезные проблемы. Моя супруга убила бы меня, – признался актер.

По инф. argumenti.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...