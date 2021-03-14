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Дженнифер Лопес отменила свадьбу с бейсболистом
|По инф. argumenti.ru
|14 Марта 2021 г.
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Популярная певица Дженнифер Лопес рассталась с женихом – бейсболистом Алексом Родригесом. Это произошло незадолго до свадьбы, которую пара планировала сыграть летом 2021 года.
Причины расставания пока неизвестны, вероятно, что к такому решению привели измены спортсмена, а также плотный гастрольный график Лопес.
Отмечается, что роман артистки с бывшим игроком «New York Yankees» продлился почти 4 года.
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