Духовник Алексея Балабанова: «Он всю жизнь прожил в страданиях»

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
По словам священнослужителя, жизнь Балабанова напоминает ему фразу библейского пророка Исаии о том, что человек рождается в страданиях и в течение своей жизни поднимается вверх, как искра, освещая все вокруг.
Балабанов всю жизнь прожил в страдании, через него создавая свои произведения, которые были яркими, светлыми и проповедующими, несмотря на те грязные сцены, которые показывал в них режиссер. «У Балабанова есть персонажи, которые говорят сильным русским языком», — отметил священник. Как у Булгакова бесы говорили русскими поговорками, так и у Балабанова бандиты переходят на русский язык, говоря русскими присловьями, подчеркнул священнослужитель в разговоре с журналистами.
Режиссер изображал то, что отобрали у русского народа — его богатство, русский язык, как душу, которую захватила разная нечисть, вспомнил отец Рафаил. «Ему было тяжело, он страдал, наблюдая происходящее вокруг», — рассказал священнослужитель.
За минувшие дни произошло несколько важных событий в культурной жизни страны, о которых спешим рассказать вам. В Томском ТЮЗе произошел пожар, и здание с более чем столетней историей серьезно пострадало. Красноярский Театр кукол решил отправиться на гастроли, чтобы показать свои постановки маленьким жителям Крайнего Севера, а посещаемость театров и кино в Крыму повысили с 30% до 75%.
Россияне смогут видеть все свои покупки, оплаченные банковскими картами, в личном кабинете налоговой, заявил глава ведомства Даниил Егоров. Это значит, что все эти данные будет видеть и ФНС. В ведомстве объяснили, что информация о покупках по карте нужна, чтобы упростить получение налоговых вычетов. Опрошенные эксперты считают, что на самом деле у властей другие планы.
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В интернете состоялась премьера короткометражного документального фильма «Спасем деревянную Рязань». В ленте горожане, а также сторонник «Движения Захара Прилепина» – градозащитник и историк Андрей Петруцкий рассказали о деревянных постройках по улицам Урицкого, 36, Вознесенского, 80, Садовая, 40 и Щедрина, 40 — все эти дома внесены в реестр объектов культурного наследия.
В Сети заработал сервис Deep Nostalgia. Он с помощью искусственного интеллекта позволяет «оживить» практически любое фото — оно начинает поворачиваться и двигать глазами, бровями и ртом. Хотите посмотреть на «живое» фото Владимира Ильича — пожалуйста!
Тревожные новости пришли из Соединенных Штатов. Репродуктивный эпидемиолог заявила, что выживание человечества поставлено под угрозу из-за снижения количества сперматозоидов и изменений в половом развитии. Всему виной плохая экология и наши с вами вредные привычки.
В Турции по причине засухи и связанных с этим увеличения количества водоемов с застоявшейся водой ожидается рост числа комаров, пишет турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на биолога из анталийского университета Акдениз Хусейна Четина.
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл дали первое после переезда в США в начале 2020 года интервью знаменитой американской телеведущей Опре Уинфри. Трансляция интервью состоится 7 марта, накануне в эфире была продемонстрирована его часть.
История о докторе-мошеннике Евгении Блюме, который пообещал поставить на ноги спортсменку Марию Комиссарову, получила продолжение. Врача, наконец, задержали. Он находился в Испании. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
Экс-главу Пенсионного фонда РФ Максима Топилина назначили старшим советником генерального директора — председателя правления РЖД. Напомним, на его место пришел 63-летний бывший глава Фонда социального страхования Андрей Кигим.
На Сахалине возбудили уголовное дело из-за жутких условий в Корсаковской ЦРБ, Минздрав сократил закупки четырех препаратов для лечения гемофилии, а в Литве 85-летний мужчина умер после прививки от коронавируса - редакция "Моих годов" собрала самое важное в сфере здравоохранения за день.
Всегда открытый и весёлый модельер Валентин Юдашкин за последние несколько лет редко появлялся на публике. При этом он с удовольствием делился с журналистами информацией о творчестве и предстоящих показах и совсем мало говорил о себе.
Депутаты Госдумы выступили с новыми инициативами, касающимися животных: планируется ввести запреты на их продажу в зоомагазинах, на обязательное чипирование домашних собак, а также на вылов касаток и дельфинов для использования в дельфинариях. (Неужели депутаты Госдумы кои-то веки говорят дельные вещи, предлагают правильные инициативы. Если они будут реализованы, то животным станет лучше, и это уже радует. - прим. МГ.)
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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