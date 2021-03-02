Духовник Алексея Балабанова: «Он всю жизнь прожил в страданиях»

25 февраля Алексею Балабанову исполнилось бы 62 года. Отец Рафаил (Симаков) познакомился с режиссером в 2007 году, примерно за год до выхода фильма «Морфий».

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По словам священнослужителя, жизнь Балабанова напоминает ему фразу библейского пророка Исаии о том, что человек рождается в страданиях и в течение своей жизни поднимается вверх, как искра, освещая все вокруг.

Балабанов всю жизнь прожил в страдании, через него создавая свои произведения, которые были яркими, светлыми и проповедующими, несмотря на те грязные сцены, которые показывал в них режиссер. «У Балабанова есть персонажи, которые говорят сильным русским языком», — отметил священник. Как у Булгакова бесы говорили русскими поговорками, так и у Балабанова бандиты переходят на русский язык, говоря русскими присловьями, подчеркнул священнослужитель в разговоре с журналистами.

Режиссер изображал то, что отобрали у русского народа — его богатство, русский язык, как душу, которую захватила разная нечисть, вспомнил отец Рафаил. «Ему было тяжело, он страдал, наблюдая происходящее вокруг», — рассказал священнослужитель.

Газета «Культура»

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