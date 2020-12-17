Доквакались: суд во Франции велел выселить лягушек из пруда

Восьмилетний спор между соседями во французской деревне Гриньоль Жан Луи Мальфо близится к завершению. Живущие в соседних домах семьи судились из-за лягушек.

Так, одна семья пожаловалась в суд на другую из-за слишком громко квакающих земноводных в пруду. Претензия была основана на том, что уровень шума от лягушек во время брачного периода достигает 63 децибел, что нарушает допустимые нормы.

Пенсионеры, которым принадлежит пруд, безуспешно пытались объяснить соседям, что это привычные деревенские звуки.

Судебный процесс длился 8 лет, в итоге суд вынес решение «переселить» лягушек. Теперь пенсионерам предстоит осушить водоем площадью 300 квадратных метров — на исполнение этого решения им дали 90 дней. За каждый просроченный день им придется выплачивать по 150 евро штрафа.

К делу также подключились зоозащитники, которые заявили, что в деревенском водоеме живут шесть видов охраняемых редких лягушек. Теперь они готовят жалобу в высшую судебную инстанцию Франции.

Еще о курьезных историях со всего мира - по одной ссылке.

Любопытные заголовки о животных - по другой ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...