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Доквакались: суд во Франции велел выселить лягушек из пруда
|По инф. rosbalt.ru
|17 Декабря 2020 г.
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Восьмилетний спор между соседями во французской деревне Гриньоль Жан Луи Мальфо близится к завершению. Живущие в соседних домах семьи судились из-за лягушек.
Так, одна семья пожаловалась в суд на другую из-за слишком громко квакающих земноводных в пруду. Претензия была основана на том, что уровень шума от лягушек во время брачного периода достигает 63 децибел, что нарушает допустимые нормы.
Судебный процесс длился 8 лет, в итоге суд вынес решение «переселить» лягушек. Теперь пенсионерам предстоит осушить водоем площадью 300 квадратных метров — на исполнение этого решения им дали 90 дней. За каждый просроченный день им придется выплачивать по 150 евро штрафа.
К делу также подключились зоозащитники, которые заявили, что в деревенском водоеме живут шесть видов охраняемых редких лягушек. Теперь они готовят жалобу в высшую судебную инстанцию Франции.
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