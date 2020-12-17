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Доквакались: суд во Франции велел выселить лягушек из пруда
По инф. rosbalt.ru   
17 Декабря 2020 г.
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Восьмилетний спор между соседями во французской деревне Гриньоль Жан Луи Мальфо близится к завершению. Живущие в соседних домах семьи судились из-за лягушек.

«Слишком громко квакали»: во Франции суд выселил лягушек из пруда

Так, одна семья пожаловалась в суд на другую из-за слишком громко квакающих земноводных в пруду. Претензия была основана на том, что уровень шума от лягушек во время брачного периода достигает 63 децибел, что нарушает допустимые нормы.

  • Пенсионеры, которым принадлежит пруд, безуспешно пытались объяснить соседям, что это привычные деревенские звуки.

Судебный процесс длился 8 лет, в итоге суд вынес решение «переселить» лягушек. Теперь пенсионерам предстоит осушить водоем площадью 300 квадратных метров — на исполнение этого решения им дали 90 дней. За каждый просроченный день им придется выплачивать по 150 евро штрафа.

К делу также подключились зоозащитники, которые заявили, что в деревенском водоеме живут шесть видов охраняемых редких лягушек. Теперь они готовят жалобу в высшую судебную инстанцию Франции.

По инф. rosbalt.ru

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