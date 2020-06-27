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Доктор Мясников рассказал о страшных последствиях борьбы с COVID-19 в мире

По инф. rosbalt.ru   
27 Июня 2020 г.
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Известный телеведущий и московский врач Александр Мясников оценил, сколько потерь принесла борьба с коронавирусом по миру. Он призвал «убрать эмоции и заняться арифметикой».

Доктор Мясников рассказал о страшных последствиях борьбы с COVID-19 в мире

По его словам, «по данным того же ВОЗ, ожидается больше на 500 тыс. смертей от СПИДа в Африке от нехватки медпомощи, похороненной „борьбой“ с коронавирусом, рост материнской и младенческой смертностью на 28%». Также он сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом более 100 млн детей по миру остались без плановых прививок. По мнению доктора Мясникова, «это неизбежно приведет к всплеску инфекций».

Он также обратил внимание на «небывалый рост самоубийств и психиатрических болезней, массу смертей от обострение хронических болезней, когда медицинская помощь опаздывала из-за того, что была мобилизована на другие цели». Телеведущий также призвал не забывать про потери в экономике, «которые чувствует на себе буквально каждый».

Мясников также признался, что лично убедился в фактической верности собственной фразы о том, что «кому положено умереть — помрут», за которую его впоследствии «гнобили», сообщает «МК» со ссылкой на его Тelegram-канал. «Но если трезво подумать, то так и есть», — сказал телеведущий, пояснив, что тогда он говорил про философию успокаивающего фатализма.

А вот наши заголовки на эту непростую тему:

По инф. rosbalt.ru

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