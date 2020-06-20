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Дочь Михаила Ефремова хочет взять опеку над спивающейся матерью
По инф. rosbalt.ru   
20 Июня 2020 г.
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После того, как актёр Михаил Ефремов попал под домашний арест из-за «пьяного» ДТП, он вряд ли сможет как прежде обеспечивать бывшую супругу Ксению Качалину.

Дочь Михаила Ефремова хочет взять опеку над спивающейся матерью


Женщина нигде не работает и злоупотребляет алкоголем. Анна-Мария Ефремова признавалась, что алкоголь полностью разрушил её отношения с матерью.

Официальный представитель Анны-Марии, адвокат Владимир Комсолев сообщил журналистам, что у Качалиной проблемы со здоровьем, необходимо лечение и нужна забота. Её дочь намерена в связи с этим оформить опеку над родительницей.

— Опекунство назначается в судебном порядке, для этого необходимо подготовить ряд документов, которые мы уже активно собираем, — сказал адвокат.

По инф. rosbalt.ru

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