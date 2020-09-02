Дочь Кадырова в 21 год стала замглавы Минкультуры

Дочь Рамзана Кадырова заняла пост первого заместителя министра культуры Чечни.

Глава республики написал в своем Telegram-канале, что это было «твердо взвешенное решение», причем инициатива исходила от министра культуры Хож-Бауди Дааева. Тот назвал наследницу Кадырова «ярко выраженной сторонницей пути возрождения истинных чеченских ценностей».

«Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры», — указал Кадыров

Он пояснил, что 21-летняя Айшат Кадырова «внесла большой вклад» в развитие филармонии Чечни и помогала местным артистам.

Добавим, Айшат также возглавляла модный дом Firdaws, основанный женой Кадырова. В марте ей вручили медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Признаемся прямо: новости из Чеченской республики не перестают удивлять. Всё время там происходят вещи, поражающие воображение, ведь когда дочка становится министром в 21 год - явление, прямо скажем, не самое обыденное. А вот другие заголовки из Чеченской республики:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...