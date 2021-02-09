До 200 человек могли погибнуть после схода ледника в Индии

Природный катаклизм произошел на севере Индии. В результате схода ледника и последующего наводнения более 200 человек пропали без вести. Также сообщается о 18 погибших.

Ледник сошел утром 7 февраля в районе реки Дхаулиганги, одного из рукавов Ганга. Спасательную операцию проводят несколько бригад Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также пограничники и местные спасатели. Из-за схода ледника разрушена строившаяся плотина электростанции.

«Фактическое число погибших пока не подтверждено», — цитирует агентство представителя властей штата Уттаракханд, где произошел инцидент.

Отмечается, что большая часть пропавших без вести — рабочие гидроэлектростанции «Ришиганга», на которую пришелся основной удар стихии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что постоянно следит за ситуацией в зоне бедствия.

«Постоянно слежу за плачевной ситуацией в Уттаракханде. Индия поддерживает Уттаракханд, и нация молится за безопасность всех. Постоянно общаемся с властями и получаем обновленную информацию о развертывании Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, спасательных работах и операциях по оказанию помощи», — написал Моди в Twitter.

Природные катаклизмы остаются одной из главных угроз для нормальной жизни людей - а иной раз приводят к нешуточным разрушениям и жертвам. В Японии жители сталкиваются с рекордными снегопадами, выпадают многочисленные снежные осадки в Испании, в Индии постоянно случаются наводнения. На будущее ученые дают и вовсе неутешительные прогнозы: к 2050 году природные катаклизмы могут происходить ежегодно.

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По инф. rosbalt.ru

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