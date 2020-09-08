Дмитрий Певцов выписался из больницы и готов «поделиться антителами»

Актер театра и кино Дмитрий Певцов, попавший в больницу после отдыха в Крыму, выписался из клиники в Коммунарке. Об этом он сообщил в своем Инстаграме.

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По его словам, коронавирус у него не нашли, несмотря на симптомы, но зато выявили антитела к COVID-19. Актер с юмором заметил, что у него их настолько много, что он готов поделиться.

Напомним, артиста с пневмонией госпитализировали после возвращения в Москву в конце августа. А теперь, после выписки, Певцову предстоят две недели на карантине.

По инф. rosbalt.ru

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