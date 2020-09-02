Дмитрий Певцов назвал «чушью» сообщения о том, что он лежит в коме

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
В преддверии нового учебного года жителей разных регионов России попросили рассказать о нелюбимых предметах в школе. В результате, в списке уроков, которые россияне посещали с неохотой оказались химия (26%), математика (22%) и физика (21%).
Российские страховые компании планируют оповещать автовладельцев о необходимости пройти техосмотр до 31 октября и предоставить диагностическую карту. Рассылать уведомления клиентам они будут заблаговременно.
Многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева была оштрафована на 25 тысяч рублей за то, что посадила своего малолетнего сына за руль автомобиля. Мы рассказывали об этой не поддающейся здравому смыслу истории...
Парад авиации, в котором будут задействованы истребители Су-35С, вертолеты Ми-26, Ми-8-АМТШ, Ка-52 и самолеты транспортной авиации Ан-26, Ан-12 и Ту-134, пройдет в Хабаровске в день окончания Второй мировой войны. Они пролетят над центральной частью города.
Людям, долгое время работавшим на Крайнем Севере или в приравненных к нему местностях, предлагают присваивать звание «Ветеран труда», даже если у них нет министерских грамот или медалей. Для этого мужчинам надо будет иметь трудовой стаж 35 лет, а женщинам — 30.
Вы когда-нибудь мечтали заглянуть в Янтарную комнату Большого Екатерининского дворца или прогуляться по парковым аллеям и цветникам Висячего сада? Если да, то нынешняя подборка интересностей культурного Интернета создана специально для вас! Познакомиться со всеми тайнами Царского Села нам помогут девять видеоэкскурсий, созданных сотрудниками императорской резиденции.
Америка, Америка.... Для многих это недосягаемая страна, о посещении которой можно только мечтать. Мы о ней знаем кажется что очень много, но на самом деле, наверное, в то же время и мало. Вот, например, день рождения. У нас это часто подразумевает хороший стол (дома, в кафе или ресторане), который для своих гостей подготовил именинник. А вот в Америке все обстоит не так. Тут наоборот гости именинника угощают, а виновник торжества ничегошеньки не платит – ни за себя, ни за еду и напитки своих приглашенных. Или измерение температуры. У нас, чтобы узнать этот показатель, градусник человеку ставят под мышку. А в Америке принято измерять температуру, положив градусник в рот.
Нас ждет новый режим самоизоляции. Строгий карантин возможен уже с 20 сентября. Осенью первая волна эпидемии плавно перейдет во вторую. Такими «новостями» пестрит Сеть. А что же говорят официальные источники?
Практически с первых дней начала протестной активности в Беларуси многие политологи заговорили о том, что подобная ситуация должна стать для Кремля, рискующего потерять влияние на еще одну из бывших союзных республик, не только раздражающим фактором и поводом задуматься, но еще и очевидным риском.
Минздрав РФ повторно зарегистрировал препарат «Фризиум» — срок прежнего регистрационного удостоверения истек. (Отличная новость, особенно, если вспомнить, как за этот препарат боролись мамы больных детей! - прим. МГ.)
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