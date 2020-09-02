Дмитрий Певцов назвал «чушью» сообщения о том, что он лежит в коме

Известный российский артист Дмитрий Певцов отреагировал на информацию в ряде СМИ о своей якобы коме.

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Актер пожелал тем, «кто публикует и составляет подобную чушь», чтобы их родственники прочитали о них такую же информацию. «Просто ради интереса, как вам это понравится», — добавил Певцов.

Госпитализированный с пневмонией актер также рассказал, что чувствует себя нормально, лечение проходит в плановом режиме.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Дмитрий Певцов попал в больницу в Коммунарке с воспалением легких. При этом тест на коронавирус у него оказался отрицательным.

По инф. rosbalt.ru

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