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Дмитрий Певцов попал в больницу с воспалением лёгких
|По инф. rosbalt.ru
|30 Августа 2020 г.
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Актера Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке. У народного артиста России диагностировано воспаление легких, сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
Из-за болезни актера спектакли с его участием 2 5, 6 и 15 сентября отменены.
Как удалось выяснить СМИ, тест на коронавирус у Певцова показал отрицательный результат.
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