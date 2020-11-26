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Для экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова затребовали 17 лет тюрьмы
По инф. rosbalt.ru   
26 Ноября 2020 г.
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Гособвинитель попросил суд назначить бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову наказание в виде 17 лет колонии строгого режима со штрафом 235 млн рублей за коррупционные преступления.

Для экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова затребовали 17 лет тюрьмы

Как рассказала адвокат подсудимого Елена Вяткина, Маркелов удален из зала суда до последнего слова за замечания к словам гособвиненителя: суд счет это неуважением.

Маркелова арестовали в апреле 2017 года по подозрению в получении взятки. По данным следствия, он через доверенное лицо получил более 235 млн рублей от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Взятка, как считают следователи, была завуалирована под гражданско-правовую сделку.

По делу Маркелова проходят экс-глава марийской телекомпании Наталья Кожанова, обвиняемая в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, а также бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, которой инкриминируется злоупотребление полномочиями. Криваш обвиняется заочно — он скрылся.

Также Маркелову вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Ранее журнал 7×7 сообщил, что во время обыска у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова были изъяты подлинник прижизненного издания стихов Пушкина с его автографом, а также картины и скульптуры великих итальянцев эпохи Возрождения.

Заметим, что коррупционные скандалы постоянно сотрясают регионы России (да и федеральный уровень власти они не минуют!) Это не значит вовсе, что с этим злом ведется "непримиримая война". Наоборот, часто их фигурантами становятся просто те чиновники, кто начал кому-то мешать, а так-то об их делишках было известно давно:

По инф. rosbalt.ru

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