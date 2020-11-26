Для экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова затребовали 17 лет тюрьмы

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Гособвинитель попросил суд назначить бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову наказание в виде 17 лет колонии строгого режима со штрафом 235 млн рублей за коррупционные преступления.
Как рассказала адвокат подсудимого Елена Вяткина, Маркелов удален из зала суда до последнего слова за замечания к словам гособвиненителя: суд счет это неуважением.
Маркелова арестовали в апреле 2017 года по подозрению в получении взятки. По данным следствия, он через доверенное лицо получил более 235 млн рублей от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Взятка, как считают следователи, была завуалирована под гражданско-правовую сделку.
По делу Маркелова проходят экс-глава марийской телекомпании Наталья Кожанова, обвиняемая в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, а также бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, которой инкриминируется злоупотребление полномочиями. Криваш обвиняется заочно — он скрылся.
Также Маркелову вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.
Ранее журнал 7×7 сообщил, что во время обыска у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова были изъяты подлинник прижизненного издания стихов Пушкина с его автографом, а также картины и скульптуры великих итальянцев эпохи Возрождения.
Заметим, что коррупционные скандалы постоянно сотрясают регионы России (да и федеральный уровень власти они не минуют!) Это не значит вовсе, что с этим злом ведется "непримиримая война". Наоборот, часто их фигурантами становятся просто те чиновники, кто начал кому-то мешать, а так-то об их делишках было известно давно:
Трагедия в Якутии: в поселке Томтор семь человек умерли из-за отравления антисептиком. Он содержал смертельный яд - метанол. Выжили женщина и мужчина, но они до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии.
С середины сентября из Абхазии в Россию ввезено почти семь тысяч тонн цитрусовых, а также более 800 тонн фейхоа и 500 тонн хурмы. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда год был не особо урожайным на мандарины.
Первое место в России по качеству дорог удерживает Тюмень, за ней идут Казань и Москва. В конце списка расположились Новосибирск, Рязань и Иркутск - там, по мнению опрошенных, дороги самого низкого уровня.
Уральские антимонопольщики возбудили дело против строительной компании за рекламный ролик, где девочка показывает средний палец старому жилфонду. Это видео может расстроить детей, которые живут в советских домах.
Государственные телеканалы начали приучать население к скорому прощанию с коронавирусом. В студии стали приглашать настоящих специалистов-эпидемиологов, а не сомнительных личностей. Впереди этого процесса оказался Первый канал. В порыве неслыханной смелости в эфир пригласили ведущего российского эпидемиолога Игоря Гундарова. Но не всё сразу – для начала ему дали сказать совсем немного. Но что ему не удалось поведать на Первом? Рассказ Игоря Гундарова можно назвать сенсацией.
Концентрация вредных веществ в воздухе вблизи автодорог в России снизилась за период с 2012 по 2019 год снизилась в 2,3 раза. (Значит ли это, теперь можно выдохнуть и чуть меньше переживать за чистоту воздуха? Увы, но едва ли... прим. МГ.)
Министерство здравоохранения РФ ожидает избыточной смертности на фоне пандемии коронавируса, которая напрямую с COVID-19 не связана, но вызвана страхом заразиться при посещении врачей и ростом суицидальных настроений. С прогнозом выступил замглавы Минздрава Олег Гриднев.
Иногда наступает время, когда человек решает провести свои солидные годы в пансионате для престарелых. Или за него это делают близкие, которые дома не могут обеспечить пожилому родственнику должный уход.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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