Директора Фонда капремонта Магаданской области задержали за взятку

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В Магадане при получении взятки задержали руководителя некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Магаданской области» Гаптрашида Гизатуллина.
По данным следствия, 16 ноября текущего года 64-летний гендиректор фонда получил от представителя двух обществ с ограниченной ответственностью взятку в размере 660 тыс. рублей. Он обещал согласовать «вопрос о проведении негосударственных экспертиз по ранее заключенным контрактам, не создавать препятствий при подписании актов выполненных работ по капремонту домов и обеспечить своевременную оплату по исполненным контрактам в будущем».
По статье «коммерческий подкуп в крупном размере» (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ) предусмотрено наказание от пяти до девяти лет лишения свободы со штрафом в размере сорокакратной суммы коммерческого подкупа.
В настоящее время Гизатуллин находится под домашним арестом.
Прошлого руководителя Фонда капремонта Владимира Кабанова отстранили от должности за растрату средств организации на личные нужды, такие как полеты бизнес-классом, дорогие гостиницы и подарки на 17 млн рублей.
Гаптрашид Гизатуллин был назначен исполняющим обязанности руководителя фонда в марте 2020 года. Приказ подписало Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области.
Сотрудник комбината «Ураласбест» Виктор Всеволодович Красовский проработал на предприятии более 50 лет. В 1951 году, сразу после окончания Новочеркасского горного техникума, он пришел мастером в Южное рудоуправление. Сегодня заслуженный специалист комбината удостоен памятной серебряной медали «За стаж работы свыше 50 лет».
Михаил Боярский ответил на критику Станислава Садальского, уличившего коллегу в богатстве. Как сообщил актер в интервью Daily Storm, он не скрывает доходов, а финансовая поддержка семье со стороны сына приятна.
19 ноября в Петербурге был побит температурный рекорд 1979 года, воздух в Северной столице прогрелся до 10,9 градусов выше нуля, сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после обращения актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая заявила о возможных махинациях с ее недвижимостью. Об этом сообщается на сайте СК.
Убийство редкого «призрачного» белого лося в Канаде шокировало жителей северной общины Онтарио и побудило представителей коренных народов предложить награду любому, кто может помочь официальным лицам задержать подозреваемых в браконьерстве.
Госдума приняла в третьем чтении закон, продлевающий мораторий на выплаты населению «сгоревших» советских вкладов. (Таким образом, решение принято теперь окончательно. Вскоре закон подпишет президент, а нам придется затянуть пояса и ждать еще несколько лет причитающегося... прим. МГ.)
Прошло уже более пяти лет с тех пор, как в результате тяжёлой болезни скончалась известная певица Жанна Фриске. К сожалению, слухи и скандалы вокруг её имени продолжаются до сих пор. Несколько дней назад родственники сообщили, что на могиле Жанны побывали вандалы.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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