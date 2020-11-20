Директора Фонда капремонта Магаданской области задержали за взятку

В Магадане при получении взятки задержали руководителя некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Магаданской области» Гаптрашида Гизатуллина.

По данным следствия, 16 ноября текущего года 64-летний гендиректор фонда получил от представителя двух обществ с ограниченной ответственностью взятку в размере 660 тыс. рублей. Он обещал согласовать «вопрос о проведении негосударственных экспертиз по ранее заключенным контрактам, не создавать препятствий при подписании актов выполненных работ по капремонту домов и обеспечить своевременную оплату по исполненным контрактам в будущем».

По статье «коммерческий подкуп в крупном размере» (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ) предусмотрено наказание от пяти до девяти лет лишения свободы со штрафом в размере сорокакратной суммы коммерческого подкупа.

В настоящее время Гизатуллин находится под домашним арестом.

Прошлого руководителя Фонда капремонта Владимира Кабанова отстранили от должности за растрату средств организации на личные нужды, такие как полеты бизнес-классом, дорогие гостиницы и подарки на 17 млн рублей.

Гаптрашид Гизатуллин был назначен исполняющим обязанности руководителя фонда в марте 2020 года. Приказ подписало Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области.

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Polit.ru

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