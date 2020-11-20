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Директора Фонда капремонта Магаданской области задержали за взятку
По инф. polit.ru   
20 Ноября 2020 г.
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В Магадане при получении взятки задержали руководителя некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Магаданской области» Гаптрашида Гизатуллина.

Директора Фонда капремонта Магаданской области задержали за взятку

По данным следствия, 16 ноября текущего года 64-летний гендиректор фонда получил от представителя двух обществ с ограниченной ответственностью взятку в размере 660 тыс. рублей. Он обещал согласовать «вопрос о проведении негосударственных экспертиз по ранее заключенным контрактам, не создавать препятствий при подписании актов выполненных работ по капремонту домов и обеспечить своевременную оплату по исполненным контрактам в будущем».

По статье «коммерческий подкуп в крупном размере» (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ) предусмотрено наказание от пяти до девяти лет лишения свободы со штрафом в размере сорокакратной суммы коммерческого подкупа.

В настоящее время Гизатуллин находится под домашним арестом.

  • Прошлого руководителя Фонда капремонта Владимира Кабанова отстранили от должности за растрату средств организации на личные нужды, такие как полеты бизнес-классом, дорогие гостиницы и подарки на 17 млн рублей.

Гаптрашид Гизатуллин был назначен исполняющим обязанности руководителя фонда в марте 2020 года. Приказ подписало Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области.

Напомним, что коррупция в России - системное зло, ставшее нормой жизни. А вот заголовки о последних случаях из хроники на нашем сайте:

Polit.ru

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