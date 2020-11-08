Детский онколог: «Я с тревогой смотрю в будущее»

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
Петербургские онкологи поделились неутешительными новостями: в последние пять лет лечить детей со злокачественными опухолями становится все труднее из- за нехватки ресурсов. При этом за 30 лет работы детского онкоотделения медикам удалось добиться колоссального прогресса в лечении маленьких пациентов.
«Главным методом лечения онкобольных детей является полихимиотерапия, а сейчас в нашей больнице большой дефицит лекарств. Если не будет необходимых медикаментов, то и не будет выздоровления детей. До 2015 года было все отлично, у нас были и лучшие оригинальные лекарства, и лучшие дженерики. А на сегодняшний день мало того, что началось импортозамещение и качество базовых лекарств ухудшилось, так теперь и отечественные аналоги стали дефицитными. Поэтому я с тревогой смотрю в будущее — в настоящий момент „выпадают“ 23 препарата», — рассказала заведующая отделением детской онкологии Петербургского онкоцентра Маргарита Белогурова.
И вот еще важное: в прошлом году число детей, больных злокачественными онкологическими заболеваниями, стало рекордным для России. Однако в Минздраве считают, что обусловлено эффективным лечением и увеличением количества детей, находящихся на диспансерном наблюдении.
По словам медика, врачи регулярно доносят эту информацию до чиновников, однако пока конкретных подвижек нет. И самым страшным, по мнению онколога, будет возвращение к ужасающей статистике двадцатилетней давности, из которой с трудом удалось выкарабкаться.
«За последние десятилетия мы совершили грандиозный прорыв в лечении детей. Например, в 1990- х годах наши маленькие пациенты с онкологией выживали в лучшем варианте в 30% случаев, а при некоторых заболеваниях и в 10%. Сейчас же при лейкозе выживаемость 80%. При опухоли мозга 20 лет назад дети выздоравливало только в 3-5% случаев, а после внедрения новых программ стало 60-70%. И без лекарств мы очень боимся вернуться к тем страшным цифрам», — поведала Белогурова.
На нашем сайте можно найти немало публикаций на волнующую тему, вот некоторые из таких материалов:
Легенда французского кинематографа Катрин Денёв никогда не считала себя красавицей, но всё же собирала тысячи восторженных взглядов. Её чары пленили немало знаменитых режиссёров и актёров минувшего века.
Петербургские онкологи поделились неутешительными новостями: в последние пять лет лечить детей со злокачественными опухолями становится все труднее из- за нехватки ресурсов. При этом за 30 лет работы детского онкоотделения медикам удалось добиться колоссального прогресса в лечении маленьких пациентов.
В своих воспоминаниях о жизни эскимосов в 30 годах ХХ века исследователь Ушаков писал: «…Все едят руками… а у нас на острове – какую-нибудь кашу, едят без ложек. Кушанье выливается на «к'аютак'», и каждый погружает в него три пальца правой руки – указательный, средний и безымянный – и облизывает их. После насыщения хозяйка подает «вых'лъюк» – тряпку, и все вытирают губы и руки. Посуда, как правило, не моется»…
В Москве на днях в очередной раз продлили дистанционное обучение для школьников 6-11 классов. Большинство родителей и учителей опасаются, что учеба перейдет в онлайн-режим в течение года. Стоит ли это делать?
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.