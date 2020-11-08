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Детский онколог: «Я с тревогой смотрю в будущее»
По инф. rosbalt.ru   
08 Ноября 2020 г.
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Петербургские онкологи поделились неутешительными новостями: в последние пять лет лечить детей со злокачественными опухолями становится все труднее из- за нехватки ресурсов. При этом за 30 лет работы детского онкоотделения медикам удалось добиться колоссального прогресса в лечении маленьких пациентов.

Детский онколог: «Я с тревогой смотрю в будущее»

«Главным методом лечения онкобольных детей является полихимиотерапия, а сейчас в нашей больнице большой дефицит лекарств. Если не будет необходимых медикаментов, то и не будет выздоровления детей. До 2015 года было все отлично, у нас были и лучшие оригинальные лекарства, и лучшие дженерики. А на сегодняшний день мало того, что началось импортозамещение и качество базовых лекарств ухудшилось, так теперь и отечественные аналоги стали дефицитными. Поэтому я с тревогой смотрю в будущее — в настоящий момент „выпадают“ 23 препарата», — рассказала заведующая отделением детской онкологии Петербургского онкоцентра Маргарита Белогурова.

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По словам медика, врачи регулярно доносят эту информацию до чиновников, однако пока конкретных подвижек нет. И самым страшным, по мнению онколога, будет возвращение к ужасающей статистике двадцатилетней давности, из которой с трудом удалось выкарабкаться.

«За последние десятилетия мы совершили грандиозный прорыв в лечении детей. Например, в 1990- х годах наши маленькие пациенты с онкологией выживали в лучшем варианте в 30% случаев, а при некоторых заболеваниях и в 10%. Сейчас же при лейкозе выживаемость 80%. При опухоли мозга 20 лет назад дети выздоравливало только в 3-5% случаев, а после внедрения новых программ стало 60-70%. И без лекарств мы очень боимся вернуться к тем страшным цифрам», — поведала Белогурова.

На нашем сайте можно найти немало публикаций на волнующую тему, вот некоторые из таких материалов:

По инф. rosbalt.ru

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