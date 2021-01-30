Депутат призвал прекратить экспорт российской вакцины от COVID-19

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает, что необходимо прекратить поставки за рубеж вакцины от COVID-19, пока ее не хватает в России. Парламентарий опубликовал в соцсетях обращение, направленное министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Поводом для такой инициативы послужили планы по отправке 1,2 млн доз вакцины из России в Аргентину. При этом на пятимиллионный Петербург, по данным депутата, к 27 января были привиты чуть более 43 тыс. человек. Из них только 7,6 тыс. полностью закончили цикл из двух доз.

«Полагаю, что в этой ситуации совершенно недопустимо и безответственно массовое направление вакцины в другие страны, — отметил Вишневский в письме министру. — Повторно прошу вас принять незамедлительные меры дл увеличения числа доз вакцины, поступающей в Санкт-Петербург. До обеспечения нашего города (как и других) необходимым числом доз вакцины прошу прекратить ее поставки в другие страны».

Напомним, ранее о нехватке вакцины от коронавируса также заявили власти Ленобласти.

Тем временем в Петербурге после кратковременного спада вновь стало расти число заболевших.

Здравый смысл в словах депутата, конечно, есть. О каком экспорте может идти речь, если до сих пор вакцина недоступна в некоторых удаленных от центр регионах страны? Ведь, по сути дела, беспроблемно могут сейчас привиться только москвичи...

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По инф. rosbalt.ru

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