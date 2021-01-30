Депутат призвал прекратить экспорт российской вакцины от COVID-19

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает, что необходимо прекратить поставки за рубеж вакцины от COVID-19, пока ее не хватает в России. Парламентарий опубликовал в соцсетях обращение, направленное министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.
Поводом для такой инициативы послужили планы по отправке 1,2 млн доз вакцины из России в Аргентину. При этом на пятимиллионный Петербург, по данным депутата, к 27 января были привиты чуть более 43 тыс. человек. Из них только 7,6 тыс. полностью закончили цикл из двух доз.
«Полагаю, что в этой ситуации совершенно недопустимо и безответственно массовое направление вакцины в другие страны, — отметил Вишневский в письме министру. — Повторно прошу вас принять незамедлительные меры дл увеличения числа доз вакцины, поступающей в Санкт-Петербург. До обеспечения нашего города (как и других) необходимым числом доз вакцины прошу прекратить ее поставки в другие страны».
Напомним, ранее о нехватке вакцины от коронавируса также заявили власти Ленобласти.
Тем временем в Петербурге после кратковременного спада вновь стало расти число заболевших.
Здравый смысл в словах депутата, конечно, есть. О каком экспорте может идти речь, если до сих пор вакцина недоступна в некоторых удаленных от центр регионах страны? Ведь, по сути дела, беспроблемно могут сейчас привиться только москвичи...
Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает, что необходимо прекратить поставки за рубеж вакцины от COVID-19, пока ее не хватает в России. Парламентарий опубликовал в соцсетях обращение, направленное министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.
За тысячелетия проживания в странах рассеяния евреи усвоили языки окружающих народов, порой меняя их для своих нужд – так появились, например, идиш и ладино (язык сефардов). Однако есть и обратные примеры. Например, еврейский по происхождению тайный язык хохумлойшен (другие названия – «лошен хохма» или «кохемер хохма»). Попав в Восточную Европу, это наречие стало языком организованной преступности.
Больница в Нарве оказалась в центре скандала из-за того, что в ней привился от коронавируса вакциной Pfizer генеральный консул РФ в Эстонии Юрий Грибков. Это произошло в обход установок о том, что на первом этапе вакцинации препарат ставят только людям из групп риска: медикам и постояльцам домов престарелых.
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