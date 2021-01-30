ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Депутат призвал прекратить экспорт российской вакцины от COVID-19
По инф. rosbalt.ru   
30 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает, что необходимо прекратить поставки за рубеж вакцины от COVID-19, пока ее не хватает в России. Парламентарий опубликовал в соцсетях обращение, направленное министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Депутат призвал прекратить экспорт российской вакцины от COVID-19

Поводом для такой инициативы послужили планы по отправке 1,2 млн доз вакцины из России в Аргентину. При этом на пятимиллионный Петербург, по данным депутата, к 27 января были привиты чуть более 43 тыс. человек. Из них только 7,6 тыс. полностью закончили цикл из двух доз.

«Полагаю, что в этой ситуации совершенно недопустимо и безответственно массовое направление вакцины в другие страны, — отметил Вишневский в письме министру. — Повторно прошу вас принять незамедлительные меры дл увеличения числа доз вакцины, поступающей в Санкт-Петербург. До обеспечения нашего города (как и других) необходимым числом доз вакцины прошу прекратить ее поставки в другие страны».

Напомним, ранее о нехватке вакцины от коронавируса также заявили власти Ленобласти.

Тем временем в Петербурге после кратковременного спада вновь стало расти число заболевших.

Здравый смысл в словах депутата, конечно, есть. О каком экспорте может идти речь, если до сих пор вакцина недоступна в некоторых удаленных от центр регионах страны? Ведь, по сути дела, беспроблемно могут сейчас привиться только москвичи...

Читайте также:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 