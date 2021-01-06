Власти Петербурга дали телефончики для записи на прививку от короны

Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
На сайте администрации Петербурга опубликован список телефонов, по которым можно записаться на прививку от коронавируса.
График работы пунктов вакцинации можно посмотреть здесь.
Ранее вице-губернатор города Евгений Елин заявил, что в Петербурге после новогодних каникул могут пройти сразу три новые волны заболеваемости коронавирусом.
«Ждем после окончания праздников три новые волны: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», — уточнил он.
В Петербурге из 25 тыс. доз вакцины от коронавируса оказались востребованы лишь 5 тысяч. Оставшиеся 20 тыс. доз до сих пор стоят на складе — желающих привиться нет, заявил вице-губернатор Евгений Елин.
Вакцинация от коронавируса началась в России в декабре. Она производится на добровольной основе, однако, как пояснили специалисты, в ряде случаев может оказаться обязательной. При отказе от вакцинации могут отстранить от работы, выполнение которой связано с риском инфекционных заболеваний. Это могут быть, в частности, сотрудники сферы услуг, медицинских и образовательных учреждений.
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих получает кислородную поддержку в связи с коронавирусом. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на информацию клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Петербурге, где актриса проходит лечение.
Вот и настал долгожданный Новый год, а вместе с ним пришли морозные праздники. Поделиться с вами теплом в это холодное время решился культурный Интернет, который подготовил яркие, познавательные и просто любопытные трансляции главных онлайн-событий начала 2021 года.
В Беларуси житель одного из сел в Гомельской области убирал снег, выпавший 24 декабря и из собранных осадков слепил снеговика. Снеговик у него получился усатый, а на горе под туловищем белорус написал «Живе Беларусь».
К суровым морозам в ближайшие дни надо готовиться жителям Свердловской, Курганской, Омской, Кемеровской областей и некоторых других регионов Урала и Сибири. А вот жителям европейских части России, напротив, морозов можно не ждать...
Популярная телеведущая и главный редактор журнала «Hello!» Светлана Бондарчук в социальных сетях рассказала, как отметила новогодние праздники. Бизнесвумен вместе со своим новым мужем Сергеем Харченко решила отказаться от традиционных шумных гуляний.
Ровно 290 лет назад, 5 января 1731 года, в Москве зажглись первые уличные фонари. Указ об изготовлении стеклянных фонарей для освещения столичных улиц в зимнее время был принят Сенатом Российской империи. А (25 декабря 1730) 5 января 1731 года в Москве были зажжены первые уличные фонари.
Для тех, кто планирует посетить зимние вотчины Деда Мороза и Снегурочки - Великий Устюг и Кострому, с 29 января запустят туристический поезд. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.
Бывший глава белорусского КГБ Вадим Зайцев и спецназовцы из «Альфы» могли обсуждать устранение политических противников президента Александра Лукашенко. (Так ли плох и жаден до власти "батька", что даже готов пойти на такие вещи? Не будем спешить с выводами, а просто примем к сведению информацию, к тому же интересно, как отреагирует на это заявление сам Александр Григорьевич. - прим. МГ.)
Актер Леонид Ярмольник рассказал, что за последние три месяца не заработал ни копейки. Об этом он заявил в программе на Youtube-канале Михаила Ширвинта, обсуждая с коллегами тему о зарплатах, которые получают актеры на фоне COVID-19.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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