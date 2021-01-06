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Власти Петербурга дали телефончики для записи на прививку от короны
По инф. rosbalt.ru   
06 Января 2021 г.
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На сайте администрации Петербурга опубликован список телефонов, по которым можно записаться на прививку от коронавируса.

Власти Петербурга дали телефончики для записи на прививку от короны

График работы пунктов вакцинации можно посмотреть здесь.

Ранее вице-губернатор города Евгений Елин заявил, что в Петербурге после новогодних каникул могут пройти сразу три новые волны заболеваемости коронавирусом.

«Ждем после окончания праздников три новые волны: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», — уточнил он.

  • В Петербурге из 25 тыс. доз вакцины от коронавируса оказались востребованы лишь 5 тысяч. Оставшиеся 20 тыс. доз до сих пор стоят на складе — желающих привиться нет, заявил вице-губернатор Евгений Елин.
  • Вакцинация от коронавируса началась в России в декабре. Она производится на добровольной основе, однако, как пояснили специалисты, в ряде случаев может оказаться обязательной. При отказе от вакцинации могут отстранить от работы, выполнение которой связано с риском инфекционных заболеваний. Это могут быть, в частности, сотрудники сферы услуг, медицинских и образовательных учреждений.

По инф. rosbalt.ru

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