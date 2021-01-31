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Депутат предложил поместить портрет президента Путина на купюру
По инф. rosbalt.ru   
31 Января 2021 г.
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Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Сергей Калашников, комментируя инициативу Минфина США разместить на 20-долларовой купюре изображение активистки Гарриет Табмен, заявил, что портрет президента РФ Владимира Путина можно было бы разместить на пятитысячной купюре.

Депутаты предложили поместить портрет президента Путина на купюру

Однако, по словам депутата, предложения как у Минфина США «говорят о попытке скрыть более актуальные политические проблемы».

«Я высказал мысль, что на купюрах размещают определенные символы данной эпохи, данного времени. Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу», — пояснил свои слова Калашников РИА «Новости».

На вопрос, не планирует ли он выносить этот вопрос на обсуждение, депутат ответил: «Естественно. Вы же понимаете».

Отметим, что сенатор Сергей Калашников также являлся автором законопроекта, согласно которому действующие правила начисления пенсии в РФ надо заменить на ранговую систему, а при индексировании пенсии будет учитываться «экономическая ситуация». То есть, по его словам, «индексировать сразу все ранги — необязательно».

Также среди его инициатив — закон, запрещающий перевозить по России более трех блоков сигарет на одного человека.

А несколько лет назад Калашников «отметился» скандальным высказыванием. Сенатор сравнил закон, запрещающий жестокое обращение с дикими животными, с «охраной прав сексуальных меньшинств».

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