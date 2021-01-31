Депутат предложил поместить портрет президента Путина на купюру

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Сергей Калашников, комментируя инициативу Минфина США разместить на 20-долларовой купюре изображение активистки Гарриет Табмен, заявил, что портрет президента РФ Владимира Путина можно было бы разместить на пятитысячной купюре.

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Однако, по словам депутата, предложения как у Минфина США «говорят о попытке скрыть более актуальные политические проблемы».

«Я высказал мысль, что на купюрах размещают определенные символы данной эпохи, данного времени. Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу», — пояснил свои слова Калашников РИА «Новости».

На вопрос, не планирует ли он выносить этот вопрос на обсуждение, депутат ответил: «Естественно. Вы же понимаете».

Отметим, что сенатор Сергей Калашников также являлся автором законопроекта, согласно которому действующие правила начисления пенсии в РФ надо заменить на ранговую систему, а при индексировании пенсии будет учитываться «экономическая ситуация». То есть, по его словам, «индексировать сразу все ранги — необязательно».

Также среди его инициатив — закон, запрещающий перевозить по России более трех блоков сигарет на одного человека.

А несколько лет назад Калашников «отметился» скандальным высказыванием. Сенатор сравнил закон, запрещающий жестокое обращение с дикими животными, с «охраной прав сексуальных меньшинств».

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По инф. rosbalt.ru

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