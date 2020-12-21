День зимнего солнцестояния наступил в России

Астрономическая зима наступит в северном полушарии 21 декабря, а этот день станет самым коротким в году из-за зимнего солнцестояния, рассказали в Московском планетарии, отметив, что далее продолжительность светового дня начнет увеличиваться.

По данным специалистов, зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 13:02 мск. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону южного полюса мира. В северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в южном - лето. При этом в северном полушарии будут самый короткий световой день и самая длинная ночь, говорится на сайте планетария.

Так, в Москве солнце в понедельник, 21 декабря, взойдет над горизонтом в 08.57 мск и зайдет в 15.58 мск, продолжительность светового дня составит ровно семь часов. А вот в день летнего солнцестояния световой день в Москве обычно длится 17 часов 33 минуты.

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