Дегтярев не понимает, почему хабаровчане уезжают из Хабаровска

Жители продолжают покидать Хабаровский край в поисках лучшей жизни, но врио губернатора Михаил Дегтярев удивлен такими настроениями. Приехавший из Москвы уроженец Самары уверяет, что в других регионах люди живут хуже.

В видеоинтервью для местного телеканала Дегтярев заявил, что его детям очень нравятся местные школы, при том, что он их принципиальных соображений отправил их учиться в обычную государственную школу. «Спрашивают: „Папа, надолго ли мы здесь?“. Я им говорю: „Дорогие мои, надолго“», — сказал чиновник, слова которого приводит dvnovosti.ru.

Врио губернатора рекомендует хабаровчанам просто поверить ему на слово, что уезжать никуда и никому не нужно.

«Я это говорю, зная, с чем сравнивать. Я не могу понять, откуда это — когда какие-нибудь товарищи из Хабаровска начинают ругать свой город? Говорят, что вот „там“ лучше. У меня вопрос, а вы там были? Вы там работали? Вы там жили, чтобы говорить, что у нас, в Хабаровске, плохо? Я — был. Я могу сказать, что в Хабаровске хорошо. И будет еще лучше», — заявил Михаил Дегтярев.

«Правда, когда именно наступит это самое „лучшее время“, врио губернатора не уточнил. Наверное, на следующий день после сентябрьских выборов», — иронизируют хабаровские журналисты.

Ранее хабаровская молодежь объяснила в комментариях изданию причины желания уехать: проблемы с получением образования по желаемому направлению, позднее — невозможность найти работу по специальности, безработица, низкие зарплаты при дорогой ипотеке и т. д.

С одной стороны, врио губернатора в чем-то прав: если и уезжать за лучшей жизнью куда-то, то только в Москву. В других регионах тоже есть свои проблемы - те же сложности с трудоустройством, не самые высокие зарплаты и еще везде свои особенности климата и менталитета жителей. Поэтому перед тем, как уехать, нужно все хорошенько взвесить. А от себя добавим еще, что, возможно, собирающие чемоданы хабаровцы таким образом выражают свое отношение к преследованию народного губернатора Сергея Фургала, которому в начале февраля, наконец, предъявили обвинение в окончательной редакции. Хабаровчане выходили на акции в поддержку главы региона на протяжении полугода, а самого Дегтярева встретили очень прохладно.

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По инф. rosbalt.ru

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