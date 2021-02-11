Чуть меньше трети осужденных отправляются за решетку. Обнадеживает? Как сказать...

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев озвучил судебную статистику по результатам 2020 года. Оказывается, только каждый третий из осужденных отправляется за решетку.

Согласно данным статистики, 29% осужденных в России за 2020 год были приговорены к реальным срокам лишения свободы. При этом у 72% из приговоренных к лишению свободы имелись неснятые и непогашенные судимости.

Известно, что 59% ходатайств об условно-досрочном освобождении были удовлетворены в минувшем году. Таким же исходом завершились 52% ходатайств о замене приговоров на более мягкие виды наказаний и 50% ходатайств об освобождении от наказания в связи с болезнью.

Все мы помним старую поговорку: "От тюрьмы, да от сумы - не зарекайся". То, что конфликт с законом может затронуть практически каждую российскую семью - свидетельствует наша хроника происшествий. И далеко не все арестованные - действительно преступники, таковыми их признает только суд. Наш портал для пожилых внимательно следит и за этой стороной жизни общества, и обо всем рассказывает своим читателям:

По инф. sobesednik.ru

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