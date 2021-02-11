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Чуть меньше трети осужденных отправляются за решетку. Обнадеживает? Как сказать...

По инф. sobesednik.ru   
11 Февраля 2021 г.
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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев озвучил судебную статистику по результатам 2020 года. Оказывается, только каждый третий из осужденных отправляется за решетку.

Чуть меньше трети осужденных в России в 2020 году были лишены свободы

Согласно данным статистики, 29% осужденных в России за 2020 год были приговорены к реальным срокам лишения свободы. При этом у 72% из приговоренных к лишению свободы имелись неснятые и непогашенные судимости.

Известно, что 59% ходатайств об условно-досрочном освобождении были удовлетворены в минувшем году. Таким же исходом завершились 52% ходатайств о замене приговоров на более мягкие виды наказаний и 50% ходатайств об освобождении от наказания в связи с болезнью.

Все мы помним старую поговорку: "От тюрьмы, да от сумы - не зарекайся". То, что конфликт с законом может затронуть практически каждую российскую семью - свидетельствует наша хроника происшествий. И далеко не все арестованные - действительно преступники, таковыми их признает только суд. Наш портал для пожилых внимательно следит и за этой стороной жизни общества, и обо всем рассказывает своим читателям:

По инф. sobesednik.ru

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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев озвучил судебную статистику по результатам 2020 года. Эти данные публикует «Интерфакс». Так, только 29% осужденных в России за 2020 год были приговорены к реальным срокам лишения свободы. При этом у 72% из приговоренных к лишению свободы имелись неснятые и непогашенные судимости. Известно, что 59% ходатайств об условно-досрочном освобождении были удовлетворены в минувшем году. Таким же исходом завершились 52% ходатайств о замене приговоров на более мягкие виды наказаний и 50% ходатайств об освобождении от наказания в связи с болезнью.

Источник: https://sobesednik.ru/obshchestvo/20210209-chut-menshe-treti-osuzhdennyh?utm=novosti&fbclid=IwAR1nrcP0yc1pnr4KlyKRlK8Xk94qa8M4ffsgsdoghmxe0CCz37LgFImWUFc
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