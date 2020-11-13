Чудом никто не пострадал: в Рязани полыхал торговый центр

В Рязани вечером 12 ноября произошел серьезный пожар в одном из крупнейших ТЦ города — «М5 Молл». В результате обрушилась часть стены. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Всех посетителей и сотрудников вовремя эвакуировали.

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Торговый центр «М5 Молл» загорелся в 17:15. Возгорание началось на крыше над батутным центром.

По информации МЧС, в тушении пожара были задействованы 19 пожарных автомобилей и 64 человек личного состава. Возгорание удалось локализовать на площади около 500 квадратных метров.

Всего из здания было эвакуировано 1238 человек - посетители и сотрудники торгово-развлекательного центра. В результате пожара обрушилась кровля и часть стены.

— Прокуратурой области проводится проверка случившегося и его последствий. — Пожар потушен, но пока не закончится разбор завалов, мы не можем говорить, что пострадавших не было. В ходе проверки особое внимание будет обращено на наличие в помещениях ТРЦ систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, соблюдение требований, предъявляемых к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, — подчеркнула «РГ» официальный представитель прокуратуры области Юлия Ромашкина. Проверка инициирована областном прокуратурой, проводить ее будет районный прокурор.

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, это основная версия, но рассматриваются и другие, в том числе — нарушение требований пожарной безопасности.

Пожару был присвоен третий номер сложности. В результате возгорания в торгово-развлекательном центре огнем поражено 500 квадратных метров площади.

На место ЧП выезжали вице-губернатор Игорь Греков и врио начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Александр Савуков.

После пожара в ТЦ «М5 Молл» все торгово-развлекательные центры региона проверят на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Соответствующее распоряжение дал губернатор Рязанской области.

«Счастье, что никто не пострадал, и оперативно была проведена эвакуация. Но очень плохо, что возгорание в торговом центре вообще стало возможным», — написал Николай Любимов на своей страничке в соцсетях. Он также сообщает, что потребовал провести проверку в кратчайшие сроки.

Хорошо, что все в этой истории завершилось благополучно, ведь могло быть и по-другому, как в "Зимней вишне". А всем нам это еще один урок на будущее - если есть возможность, то лучше не посещайте торговые центры, а ходите в магазины в отдельно стоящих зданиях. В ТЦ себя никогда нельзя чувствовать в полной мере в безопасности.

А вот наши заголовки о трагедии в другом ТЦ - "Зимняя вишня" в Кемерово:

Наш портал для пожилых подробно рассказывал об этой трагедии, и вот заголовки:

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