Чудом никто не пострадал: в Рязани полыхал торговый центр

В Рязани вечером 12 ноября произошел серьезный пожар в одном из крупнейших ТЦ города — «М5 Молл». В результате обрушилась часть стены. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Всех посетителей и сотрудников вовремя эвакуировали.
Торговый центр «М5 Молл» загорелся в 17:15. Возгорание началось на крыше над батутным центром.
По информации МЧС, в тушении пожара были задействованы 19 пожарных автомобилей и 64 человек личного состава. Возгорание удалось локализовать на площади около 500 квадратных метров.
Всего из здания было эвакуировано 1238 человек - посетители и сотрудники торгово-развлекательного центра. В результате пожара обрушилась кровля и часть стены.
— Прокуратурой области проводится проверка случившегося и его последствий. — Пожар потушен, но пока не закончится разбор завалов, мы не можем говорить, что пострадавших не было. В ходе проверки особое внимание будет обращено на наличие в помещениях ТРЦ систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, соблюдение требований, предъявляемых к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, — подчеркнула «РГ» официальный представитель прокуратуры области Юлия Ромашкина. Проверка инициирована областном прокуратурой, проводить ее будет районный прокурор.
Причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, это основная версия, но рассматриваются и другие, в том числе — нарушение требований пожарной безопасности.
Пожару был присвоен третий номер сложности. В результате возгорания в торгово-развлекательном центре огнем поражено 500 квадратных метров площади.
На место ЧП выезжали вице-губернатор Игорь Греков и врио начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Александр Савуков.
После пожара в ТЦ «М5 Молл» все торгово-развлекательные центры региона проверят на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Соответствующее распоряжение дал губернатор Рязанской области.
«Счастье, что никто не пострадал, и оперативно была проведена эвакуация. Но очень плохо, что возгорание в торговом центре вообще стало возможным», — написал Николай Любимов на своей страничке в соцсетях. Он также сообщает, что потребовал провести проверку в кратчайшие сроки.
Хорошо, что все в этой истории завершилось благополучно, ведь могло быть и по-другому, как в "Зимней вишне". А всем нам это еще один урок на будущее - если есть возможность, то лучше не посещайте торговые центры, а ходите в магазины в отдельно стоящих зданиях. В ТЦ себя никогда нельзя чувствовать в полной мере в безопасности.
А вот наши заголовки о трагедии в другом ТЦ - "Зимняя вишня" в Кемерово:
Наш портал для пожилых подробно рассказывал об этой трагедии, и вот заголовки:
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Единственную в Подмосковье Царскую усадьбу сносят ради резиденций
В единственном в Подмосковье императорском имении Ильинское рядом с Красногорском продолжается незаконный снос исторических зданий и построек XVIII–XIX веков.
-
Врача оштрафовали за то, что не изолировала больную ковидом
Врач-терапевт петербургской районной поликлиники получила штраф в 50 тыс. за то, что не приняла мер к изоляции жительницы коммуналки с COVID-19.
-
Чудом никто не пострадал: в Рязани полыхал торговый центр
В Рязани вечером 12 ноября произошел серьезный пожар в одном из крупнейших ТЦ города — «М5 Молл». В результате обрушилась часть стены. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Всех посетителей и сотрудников вовремя эвакуировали.
-
Старейшей железной дороге в России исполнилось 169 лет
Ровно 169 лет назад, 13 ноября 1851 года, была введена в эксплуатацию Николаевская железная дорога. На сегодняшний день это старейшая в стране железнодорожная линия.
-
Отец и дети: многочисленные отпрыски Михаила Ефремова
Авария с участием Михаила Ефремова прогремела на всю страну и сильно ударила по семье артиста. Всего у виновника трагедии шестеро детей, и каждый из них по-своему переживает случившееся.
-
Московские школьники остались без ноябрьских каникул
В общеобразовательных школах Москвы не будет в ноябре каникул, даже в тех учебных учреждениях, где они изначально планировались. Об этом сообщили в департаменте образования столицы.
-
Ковидные надбавки пенсионерам «от Собянина» — долгожданная помощь или обман?
Пожилым москвичам обещают дать субсидию от мэра в связи с коронавирусом: 15 тысяч рублей. Но радоваться рано.
-
Стоунхенджи были попыткой жителей древней Британии защитить свою культуру от мигрантов
Стоунхенджи были попыткой жителей древней Британии защитить свою культуру от мигрантов.
-
На Южном Урале выявили 16 незащищенных захоронений сибирской язвы
В Челябинской области завершена проверка состояния мест захоронения сибирской язвы. 16 из 17 опасных скотомогильников не имеют ограждений и могут представлять опасность для животных и людей, сообщили в среду в региональном управлении Россельхознадзора.
-
Чешская разведка предупредила об угрозе третьей мировой войны
Военная разведка Чехии заявила, что мир стоит перед угрозой новой мировой войны. Эксперты считают, что в настоящее время глобальный конфликт «находится на первой стадии».
-
«Особенности национальной охоты»: укус медведя и другие байки со съёмочной площадки
Комедия «Особенности национальной охоты» полюбилась многим из нас. Смешная и максимально «русская» история изобилует забавными ситуациями даже за пределами взгляда бдительных камер. Медведь был настоящим, да и водку актёры порой выпивали…
-
Мошенники предлагают россиянам заработать на нефти и газе
Мошенники становятся все более изобретательными. В соцсетях появился фейковый ресурс, который полностью копирует стилистику, логотип и цвета «Газпрома».
-
Ужасно: папаша сломал годовалой дочери ноги на глазах у сына
Трагедия разыгралась в одной из квартир Биробиджана в Еврейской автономной области. Отец жестоко избил годовалую девочку, сломав ребенку ноги.
-
Евросоюз решил прививаться антиковидной вакциной Pfizer
ЕС 12 ноября начнет закупку до 300 млн доз антиковидной вакцины Pfizer. Компания-производитель препарата утверждает его 90% эффективность против коронавируса.
-
Что нам стоит снег убрать!
В Барнауле в ночь с 12 на 13 ноября на дорогах будет трудиться снегоуборочная техника. Дорожники будут заниматься устранением последствий снегопада. Привлечено будет 125 единиц машин. Вообще без снегоуборочных машин трудно представить себе жизнь многих городов в холодный период времени. И на службе у коммунальщиков (да и в частных домовладениях тоже) может, наверное, состоять и снегоуборщик Чемпион.
-
Актриса и принцесса Грейс Келли: сказка с трагическим финалом
12 ноября, в день рождения звезды Голливуда и принцессы Монако Грейс Келли, вспоминаем ее замужество с князем Ренье.
-
Ученые создали дешевый прибор для диагностики болезней печени
Группа ученых из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создала оптическую установку, которая позволит производить диагностику заболеваний печени.
-
Уволен заведующий новосибирской больницы, где издевались над детьми
Скандал с медсестрой, таскавшей ребенка за волосы, привел к увольнению заведующего детским филиалом новосибирской областной туберкулезной больницы.
-
В сочинском дендрарии зацвела «горная слива»
В сочинском парке «Дендрарий», слева от фонтана «Сказка», зацвело редкое, малоизвестное и полезное растение — зимоцвет блестящий.
-
Доктор Мясников назвал виновных в «разорении» российской медицины… и это вовсе не чиновники!
Известный телеведущий и главврач московской больницы № 71 Александр Мясников считает, что из-за беспокойных россиян государство зря тратит деньги на ряд медицинских обследований.