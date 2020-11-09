Что толкнуло петербургского подростка на попытку расправы над семьей?

В Петербурге 15-летний школьник пытался убить членов своей семьи из-за слишком строгих, по его мнению, методов воспитания. Юношу задержали.

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Поздно ночью он напал с ножом на спящую 6-летнюю племянницу и тяжело ранил ее. Затем он выстрелил из травматического пистолета в мать, одна из пуль попала женщине в висок.

Отцу удалось скрутить подростка. Он же вызвал полицию. Раненую девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В полиции юноша объяснил свои мотивы тем, что родители не давали ему свободы, запрещая возвращаться поздно домой и лишали компьютера. Семья считается благополучной, отец служит в ГИБДД, мать занимается бизнесом.

Возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в Следственном комитете.

Отцу молодого человека может грозить увольнение из ГИБДД из-за обвинений в халатности. Пистолет, из которого стрелял юноша, принадлежит главе семейства. Оружие должно было храниться в закрытом сейфе, однако, вероятно, это требование было нарушено и подросток смог получить доступ к оружию.

Самому подростку, согласно статье 88 Уголовного кодекса, грозит не более 10 лет в воспитательной колонии.

Polit.ru

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