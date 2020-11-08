ЧП в Петербурге: подросток едва не убил родителей и жестоко ранил племянницу

В ночь на 8 ноября в Петербурге разыгралась семейная трагедия. 15-летний подросток у себя дома попытался убить родителей и шестилетнюю племянницу.

Преступление произошло в ночь на воскресенье. Сначала 15-летний юноша три раза ударил ножом племянницу. Девочка с жуткими порезами живота, шеи и правого плеча находится в тяжелом состоянии.

Затем подросток дважды выстрелил из травматического пистолета в голову своей 57-летней матери. Он также пытался попасть из травматики в 49-летнего отца, но тот отобрал у сына оружие.

Спала ли семья в момент нападения, в СК не уточняют.

Известно, что подросток делился своими планами с друзьями в соцсетях. Однако причины его ненависти к семье остаются неизвестными.

Сейчас юноша задержан по уголовному делу о покушении на убийство трех лиц (ч. 3 ст. 30 п. п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, «решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения».

Для России такой уровень подростковой жестокости – дело непривычное. Мир меняется, так что старые советы по воспитанию работают уже не так хорошо. А мы ещё точно не знаем, что можно с этим делать, но и сидеть на месте тоже не можем! В таких случаях есть один рецепт, который работает всегда и везде: воспитание ребёнка в первую очередь зависит от его родителей. Так что именно родители сами могут создать добрую и любящую атмосферу, которая уже не приведёт к проявлению чрезмерной подростковой жестокости.

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По инф. rosbalt.ru

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