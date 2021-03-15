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Что делать с увядшими «восьмимартовскими» букетами?
По инф. rosbalt.ru   
15 Марта 2021 г.
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Россия входит в топ стран-лидеров по потреблению срезанных живых цветов, и их очень редко утилизируют грамотно. В Санкт-Петербурге засохшие букеты, оставшиеся после праздников, можно сдать на компост.

Что делать с увядшими «восьмимартовскими» букетами?

Ежегодно в оранжерее Южно-Приморского парка проходит сбор и переработка новогодних елок, а теперь началась и утилизация цветов, подаренных на 8 марта. После потери товарного вида букета его можно принести в оранжерею на улице Доблести, 17, и поместить в синюю бочку для компостирования. Сделать это можно до 31 марта с 10 утра до 7 вечера. Важно, чтобы цветы были без упаковки.

О дальнейшей судьбе увядших букетов сотрудники оранжереи сообщат осенью: ведь это не что иное, как экспериментальный компост.

В оранжерее советуют не увлекаться живыми букетами на праздники, а дарить цветы в горшках.

«Это самый правильный способ преподнесения эмоциональной радости без ущерба для природы», — уверены организаторы акции.

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По инф. rosbalt.ru

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