Что делать с увядшими «восьмимартовскими» букетами?

Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
Россия входит в топ стран-лидеров по потреблению срезанных живых цветов, и их очень редко утилизируют грамотно. В Санкт-Петербурге засохшие букеты, оставшиеся после праздников, можно сдать на компост.
Ежегодно в оранжерее Южно-Приморского парка проходит сбор и переработка новогодних елок, а теперь началась и утилизация цветов, подаренных на 8 марта. После потери товарного вида букета его можно принести в оранжерею на улице Доблести, 17, и поместить в синюю бочку для компостирования. Сделать это можно до 31 марта с 10 утра до 7 вечера. Важно, чтобы цветы были без упаковки.
О дальнейшей судьбе увядших букетов сотрудники оранжереи сообщат осенью: ведь это не что иное, как экспериментальный компост.
В оранжерее советуют не увлекаться живыми букетами на праздники, а дарить цветы в горшках.
«Это самый правильный способ преподнесения эмоциональной радости без ущерба для природы», — уверены организаторы акции.
Другие полезные советы на все случаи жизни - по ссылке.
Несмотря на кризис и пандемию, настоящие ценители моды продолжают следить за новинками, и особенно это касается женщин. В одном из последних выпусков передачи «Модный приговор» ведущая Эвелина Хромченко рассказала, что будет модным в этом году.
Геннадий Зюганов заявил, что власти предпочитают игнорировать тему сумасшедшего роста цен на продукты, лекарства и коммуналку. Да, они, конечно, говорят, что «держат цены под контролем», только... незаметно что-то.
Многие люди, переезжая в Петербург или Ленобласть из других регионов России, спустя несколько месяцев замечают, что зубы стали портиться. Почему так происходит, объяснила петербургский врач-стоматолог Нарине Аванесян.
Ещё несколько месяцев назад звёзды шоу-бизнеса были разделены на два лагеря. Одни говорили о том, как тяжело им живётся во время пандемии без концертов и доходов. Вторые считали, что артистам грех жаловаться, так как их гонорары всегда были в несколько раз выше, чем средняя зарплата по стране.
В Пензе мама умершего из-за халатности врачей мальчика смогла добиться компенсации в размере 2 миллиона рублей. Сперва суд постановил взыскать с больница 1,2 миллиона, но мать ребенка подала апелляцию.
На территории старейшего в России Кроноцкого заповедника раскинуто много привлекательных для туристического глаза естественных достопримечательностей. Однако главным магнитом этого камчатского уголка является признанная Всемирным фондом дикой природы самым пугающим местом страны – Долина смерти, где массово гибнут представители фауны и не растут растения.
Глава Минстроя подсчитал, что в России на данный момент не хватает по меньшей мере 1,2 миллиона строителей! Цифра впечатляющая, согласитесь, и задумайтесь — сколько мигрантов трудилось на этом поприще до пандемии.
Мнения о вакцинации от COVID–19 в обществе не однозначные. Можно найти как сторонников прививаться, так и противников. Более всего интересно, конечно, узнать, что же думают медики. Ведь они больше «в теме» по ситуации с коронавирусом, чем остальные и видят всю изнанку пришествия грозной болячки. Так давайте же познакомимся с точкой зрения о вакцинации одного из врачей.
Королева шансона Любовь Успенская не перестает удивлять. В свои 67 лет артистка выглядит на 30 лет моложе. Кажется, такой стройной и подтянутой она не была даже в молодости. Как оказалось, секрет – в специальном питании.
Оторваться от будничной суеты, погрузиться в мир музыки и творчества позволяет канал блогера Ирины, который находится на платформе YouTube. Здесь собраны ролики с поздравлениями, песни с оформленным блогером видеорядом. Так как Ирина – учитель, то и школьная тема нашла на канале свое отражение. Например, можно посмотреть видео с концертом в МОУ СОШ №7 города Твери «По страницам новогодних праздников», ролик про учительницу, про школу – планету детства и многое другое. А вот и сама Ирина, знакомьтесь!
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.