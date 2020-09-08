Что делать с органическими отходами? Послушаем эколога

В России, в отличие от многих других стран, тема раздельного сбора мусора только развивается. Однако многие уже выработали привычку сортировать пластик, бумагу, стекло.

Тем не менее в обычную помойку даже у самых «продвинутых» экоактивистов выбрасываются органические отходы, так как они разлагаются. На самом же деле пищевым отходам можно дать «вторую жизнь». Об этом рассказала координатор проекта «Органика — не мусор» Елизавета Салихова.

«От 30 до 80% отходов в мусорном ведре дома — это органический мусор. Такой большой диапазон процентов, потому что кто-то живет всемером, кто-то вегетарианец, кто-то только чайной заварки сто грамм в месяц накапливает. Также это зависит от климата, от страны, питается человек дома или нет. Но неважно, сколько этих отходов, важно то, что они могут помочь нашей природе», — рассказала Салихова.

По совам эксперта, многие задаются вопросом, зачем перерабатывать органику, если она все равно разлагается. Однако делать это даже более необходимо, чем с остальными отходами.

«Мы должны как минимум вернуть органические отходы туда, откуда взяли, и как максимум — преумножить. Если пластик сложно перерабатывать, то ведь с органикой все гораздо проще. Каждый может самостоятельно это делать», — сказала Салихова.

По словам экоактивистки, В России пока что негде сдать отходы, поэтому надо организовать у себя дома мини «перерабатывающий завод», либо вывозить на дачу.

«Если у вас нет загородного участка или возможности самостоятельно перерабатывать органические отходы, то всегда можно поспрашивать у друзей, знакомых или даже в социальных сетях. У кого-то точно найдется компост», — заключила эксперт.

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По инф. rosbalt.ru

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