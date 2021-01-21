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Хозяйка нашла сбежавшего в аэропорту полгода назад котика
По инф. rosbalt.ru   
21 Января 2021 г.
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В Ярославской области нашли кота Кузю, пропавшего в аэропорту «Туношна» при посадке в Петербург в августе 2020 года. Об этом рассказала хозяйка питомца Анастасия.

Хозяйка нашла сбежавшего в аэропорту полгода назад котика

«Вчера мне позвонили из аэропорта. Женщина сказала, что к ее коллеге на дачу прибился серый кот: прибежал к беседке, начал мяукать. Он сразу понял, что кот очень похож на нашего Кузю. Как только отправили фотографию мне, я сразу поняла — это он», — отметила Анастасия.

Бабушка девушки, проживающая в Ярославской области, приехала в аэропорт, опознала питомца по приметам и забрала домой.

«Я сейчас еду на вокзал. Завтра утром увижу Кузю», — поделилась Анастасия.

Кот потерялся в аэропорту «Туношна» 17 августа 2020 года. Питомец сбежал из переноски. Сотрудники организовали поиск животного. В соседних населенных пунктах расклеили объявления.

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По инф. rosbalt.ru

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