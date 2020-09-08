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Хоккеисты ярославского «Локомотива», уж девять лет как вы не с нами…
По инф. Российской газеты   
08 Сентября 2020 г.
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В Ярославской области в девятую годовщину со дня гибели в авиакатастрофе хоккейной команды «Локомотив» прошли памятные мероприятия.

В Ярославле почтили память погибшей команды "Локомотив"

Мероприятия начались с литургии в Успенском кафедральном соборе. Позже на Леонтьевском кладбище, где похоронено большинство жертв трагедии и установлен мемориал,  отслужили панихиду по погибшим.

Цветы к могилам возложили родственники, болельщики, а также губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев, первая женщина-космонавт, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова.

Возложение цветов также состоялось к мемориалу «Хоккейное братство» у «Арены-2000. Локомотив» и в селе Туношна, на месте трагедии.

По информации правительства региона, матчи регулярного чемпионата КХЛ в Москве, Балашихе, Череповце и Минске сегодня вечером начнутся с минуты молчания. Игроки выйдут на лед со специальными шевронами, а на трибунах будет выделен специальный сектор с 44 шарфами в память о погибших.

К десятой годовщине со дня трагедии ярославская кинокомпания «ЯрСинема» совместно с АНО «Эколлайн. Культура и искусство» начала съемки художественного фильма «Только Локо!» (режиссер — Владимир Алеников).

Правда, ХК «Локомотив» и родители некоторых погибших игроков выступили против проекта, полагая, что сценарий носит поверхностный характер и не передает весь масштаб, глубину и необратимость случившегося.

  • Напомним, самолет с хоккеистами и тренерским штабом ХК «Локомотив» разбился 7 сентября 2011 года в 120 метрах от ярославского аэропорта Туношна: Як-42, на котором команда отправилась на матч в Минск, потерпел крушение на взлете. Жертвами трагедии стали 44 человека: 36 пассажиров и 8 членов экипажа. В той страшной катастрофе выжил только один человек — бортинженер Александр Сизов.

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