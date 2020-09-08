Хоккеисты ярославского «Локомотива», уж девять лет как вы не с нами…

В Ярославской области в девятую годовщину со дня гибели в авиакатастрофе хоккейной команды «Локомотив» прошли памятные мероприятия.
Мероприятия начались с литургии в Успенском кафедральном соборе. Позже на Леонтьевском кладбище, где похоронено большинство жертв трагедии и установлен мемориал, отслужили панихиду по погибшим.
Цветы к могилам возложили родственники, болельщики, а также губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев, первая женщина-космонавт, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова.
Возложение цветов также состоялось к мемориалу «Хоккейное братство» у «Арены-2000. Локомотив» и в селе Туношна, на месте трагедии.
По информации правительства региона, матчи регулярного чемпионата КХЛ в Москве, Балашихе, Череповце и Минске сегодня вечером начнутся с минуты молчания. Игроки выйдут на лед со специальными шевронами, а на трибунах будет выделен специальный сектор с 44 шарфами в память о погибших.
К десятой годовщине со дня трагедии ярославская кинокомпания «ЯрСинема» совместно с АНО «Эколлайн. Культура и искусство» начала съемки художественного фильма «Только Локо!» (режиссер — Владимир Алеников).
Правда, ХК «Локомотив» и родители некоторых погибших игроков выступили против проекта, полагая, что сценарий носит поверхностный характер и не передает весь масштаб, глубину и необратимость случившегося.
- Напомним, самолет с хоккеистами и тренерским штабом ХК «Локомотив» разбился 7 сентября 2011 года в 120 метрах от ярославского аэропорта Туношна: Як-42, на котором команда отправилась на матч в Минск, потерпел крушение на взлете. Жертвами трагедии стали 44 человека: 36 пассажиров и 8 членов экипажа. В той страшной катастрофе выжил только один человек — бортинженер Александр Сизов.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Татьяна Брухунова побрезговала купаться в море возле Сочи
Юморист Евгений Петросян решил в этом году отдохнуть с молодой женой Татьяной Брухуновой на курортах Краснодарского края.
-
Хоккеисты ярославского «Локомотива», уж девять лет как вы не с нами…
В Ярославской области в девятую годовщину со дня гибели в авиакатастрофе хоккейной команды «Локомотив» прошли памятные мероприятия.
-
Мнение: вся полнота власти в стране перехвачена теневыми элитами?..
Парадокс нынешней российской власти заключается в том, что она сама, равно как и ее структура, при всей своей публичности в какой-то степени остается своего рода закрытым клубом, который никогда не анонсирует свои действия, а лишь выкатывает на суд общественности уже готовые решения, фактически ставя население перед свершившимся фактом. Традиция не объяснять гражданам суть происходящих вещей, не озвучивая практически ничего из имеющего значение в масштабах страны, сложилась в России уже давно. Даже когда кто-то из высокопоставленных представителей власти берется говорить о происходящем, выходит, как правило, набор заученных тезисов о стабильности, продуманной стратегии и неподвластных никому негативных внешних факторах.
-
А вы дадите внукам посмотреть мультик по сценарию Донцовой?
«Союзмультфильм» выпускает многосерийную анимационную ленту, созданную при участии писательницы Дарьи Донцовой.
-
В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте
Власти Турции ввели новые правила пользования общественным транспортом в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом. Теперь пассажиры должны занимать сидячие места, проезд стоя запрещен.
-
На экране — легенда футбола Эдуард Стрельцов. Наконец-то!
Дмитрий Власкин, известный по ситкому «Физрук», исполнил роль знаменитого советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Премьера многосерийной драмы «В созвездии Стрельца» состоялась на «Первом канале» (мы об этом, напомним, писали).
-
Петербург вспоминает жертв блокадного Ленинграда
8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В Петербурге вспоминают тех, кто погиб в эти трудные для города дни.
-
Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии
Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Суд также взыскал с Ефремова 800 тыс. рублей компенсации старшему сыну погибшего.
-
Отчеты бумажные, электронные, презентации, справки…. А учить-то учителям когда?
Учителя загружены бумажной работой сверх меры, уверен лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Какие же меры предлагает очередной политик?
-
«Главврач» продавал пенсионерам успокоительные по цене дорогих лекарств
В Москве задержали двух аферистов, провернувших серию мошенничеств в отношении пожилых людей. В общей сложности им удалось похитить у стариков около 1,5 миллионов рублей.
-
Как выбрать букмекерскую контору благодаря рейтингу
Привет всем любителям беттинга. Сегодня аналитики сайта подготовили обзор, просмотрев который, можно будет выбрать хорошего букмекера. Это особенно актуально для новичков, ведь учиться лучше на чужих ошибках. Да и для кошелька, а также нервных клеток так намного безопаснее.
-
В московском суде началось оглашение приговора Михаилу Ефремову
Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельной аварии на Смоленской площади.
-
Вышел трейлер фильма Кончаловского «Дорогие товарищи». Посмотрим?
Новый фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» презентовали на 77-ом международном кинофестивале в Венеции.
-
Что делать с органическими отходами? Послушаем эколога
В России, в отличие от многих других стран, тема раздельного сбора мусора только развивается. Однако многие уже выработали привычку сортировать пластик, бумагу, стекло.
-
Террорист получил 40 пожизненных сроков за новогодний теракт в Стамбуле
Суд в Турции вынес приговор узбеку Абдулгадиру Машарипову за страшный теракт в Стамбуле 1 января 2017 года, одной из жертв которого стала россиянка.
-
Реку в Ленобласти покрыла пена, тина и мертвая рыба
Жители Гатчинского района Ленобласти заметили мертвую рыбу в водах реки Ижора. Как сообщили очевидцы, поверхность водоема покрыла обильная белая пена. И
-
Во Франции вышли на след лошадиного Джека-потрошителя
Во Франции арестован подозреваемый в резне лошадей. Его нашли благодаря фотороботу. Мы рассказывали об этой громкой истории...
-
Жителям петербургских хрущевок разрешат оставить старое остекленение на балконах
Депутаты Петербурга намерены изменить городское законодательство о "балконной амнистии", сообщает пресс-служба Законодательного собрания Северной столицы.
-
Пьяниц отправят в вытрезвители без их согласия
Граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, предлагают отправлять в вытрезвители, причём сотрудники полиции получат возможность делать это без согласия самих нетрезвых граждан. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть в осеннюю сессию.
-
Казанский собор: частичка Рима в Петербурге
219 лет назад, в 1801 году, в Санкт-Петербурге был заложен Казанский собор.