Чиновница сбила ребенка и отсудила у его родителей 120 тысяч рублей за ремонт машины

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Заведующая реанимационным отделением в Шаховской центральной районной больнице Московской области Валентина Нечипуренко решила уволиться после 34 лет медицинской карьеры. Медик боится дальше работать в больнице, где нет индивидуальных средств...
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
В Мурманской области бывшая чиновница сбила ребенка в дачном поселке. Пока родители лечили сына, женщина решила взыскать с них деньги за ремонт своего авто. И ей это удалось.
Инцидент произошел 28 июля 2018 года. В деревне Юркино под Мурманском столкнулись Volkswagen Tiguan и велосипедист — 12-летний Генрих Ширшов. У мальчика после ДТП были перелом челюсти, сотрясение мозга, ушибы тела и головы, выбиты передние зубы. За рулем машины, как выяснилось, находилась бывшая сотрудница министерства образования и науки Лилия Хоруженко. Издание указывает, что женщина, работая в ведомстве, курировала, в том числе, вопрос безопасности детей на дорогах.
Ширшовы сконцентрировались на лечении сына и не стали подавать в суд на Хоруженко. А вот бывшая чиновница подала иск к родителям ребенка с целью возмещения ущерба, судебных расходов по оценке ущерба, по оплате услуг почты и госпошлины. Иск женщина выиграла. Согласно решению Октябрьского районного суда Мурманска, родители пострадавшего ребенка должны выплатить чиновнице 120 тысяч рублей за ремонт машины.
В ГИБДД сообщили, что вины водителя в аварии нет: подросток выехал на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог. При этом, как сообщается, суд не принял экспертизу, которую предоставили ответчики, и постановил провести независимую экспертизу, которая бы разобралась в обстоятельствах происшествия.
«Наша экспертиза тоже имеет право на жизнь, единственное, что ей не дана правовая оценка. Но наша экспертиза очень точная, в частности, в материалах ГИБДД нет указания места ДТП, у нас же оно установлено, — рассказал „КП“ представитель Ширшовых в суде Дмитрий Буянов. — При этом в суде без подтверждения принимаются слова Лилии Хоруженко, например, что она ехала с разрешенной скоростью не более 20 км/ч, но это мы ставим под сомнение. Она сказала, что нажала на тормоз сразу, как увидела Генриха. Но если бы она ехала с положенной скоростью, то машина встала бы на месте сразу, а велосипедист оказался бы на уровне передней двери. Мы проводили с федеральными журналистами такой эксперимент: машина ехала гораздо быстрее — около 50 км/ч, потому что велосипед оказался дальше».
Кроме того, сторона Ширшовых пыталась доказать в суде, что, несмотря на то, что машина ехала по асфальтовой дороге, а велосипедист выезжал с грунтовки, преимущество было у двухколесного транспорта.
Однако доводы ответчиков не убедили Октябрьский районый суд Мурманска: он постановил выплатить Лилии Хоруженко 120 тысяч рублей. Ширшовы намерены обжаловать решение суда.
Возмутительная ситуация, что ни говори. Как у этой чиновницы вообще хватило совести подавать в суд и просить компенсировать деньги за ремонт авто, если она знала, что ребенок получил весьма серьезные травмы. Нет, некоторых людей понять нельзя...
А вот истории о других случаях попадания детей под колеса, весьма показательные:
Устроивший смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов 50 раз нарушал правила дорожного движения за 2019—2020 годы. Об этом рассказал замначальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Эксперты выяснили, что за десять лет россияне разлюбили седаны. Если в 2010 году на автомобили с таким типом кузова приходилось 40% новых машин, то к 2020 году покупательские предпочтения явно сместились в сторону универсалов (к ним относятся также кроссоверы и внедорожники).
Морских ежей, возможно, удастся «применить» для лечения нового коронавируса COVID-19. В Тихоокеанском институте биоорганической химии Дальневосточного отделения РАН из морских ежей получили вещества с противовирусным эффектом.
В кино Ричард Гир нередко играл любвеобильных красавчиков, за что и удостоился звания главного секс-символа Голливуда. Но в жизни артист совсем не был похож на своих героев: долгое время он даже не мог найти вторую половинку из-за природной скромности.
В Крыму с начала 2020 года на берег выбросились 416 дельфинов. Это абсолютный рекорд, потому что за весь 2019 год на суше обнаружили 468 этих морских млекопитающих. Об этом рассказали активисты общественной некоммерческой организации «Безмятежное море».
Обмылок, который оставался после омовения умершего, представлял огромную ценность. Каждый старался выкупить или выменять его у обмывальщиц, а колдуны и знахари и вовсе были готовы на любые ухищрения, чтобы заполучить магический обмылок.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал видеоинтервью американскому изданию CNN, в котором объяснил низкую смертность от коронавирусной инфекции в России эффективной работой системы здравоохранения.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.