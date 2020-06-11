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Чиновница сбила ребенка и отсудила у его родителей 120 тысяч рублей за ремонт машины
По инф. rosbalt.ru   
11 Июня 2020 г.
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В Мурманской области бывшая чиновница сбила ребенка в дачном поселке. Пока родители лечили сына, женщина решила взыскать с них деньги за ремонт своего авто. И ей это удалось.

Мурманская чиновница сбила 12-летнего мальчика и отсудила у его родителей 120 тысяч рублей за ремонт машины

Инцидент произошел 28 июля 2018 года. В деревне Юркино под Мурманском столкнулись Volkswagen Tiguan и велосипедист — 12-летний Генрих Ширшов. У мальчика после ДТП были перелом челюсти, сотрясение мозга, ушибы тела и головы, выбиты передние зубы. За рулем машины, как выяснилось, находилась бывшая сотрудница министерства образования и науки Лилия Хоруженко. Издание указывает, что женщина, работая в ведомстве, курировала, в том числе, вопрос безопасности детей на дорогах.

Ширшовы сконцентрировались на лечении сына и не стали подавать в суд на Хоруженко. А вот бывшая чиновница подала иск к родителям ребенка с целью возмещения ущерба, судебных расходов по оценке ущерба, по оплате услуг почты и госпошлины. Иск женщина выиграла. Согласно решению Октябрьского районного суда Мурманска, родители пострадавшего ребенка должны выплатить чиновнице 120 тысяч рублей за ремонт машины.

В ГИБДД сообщили, что вины водителя в аварии нет: подросток выехал на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог. При этом, как сообщается, суд не принял экспертизу, которую предоставили ответчики, и постановил провести независимую экспертизу, которая бы разобралась в обстоятельствах происшествия.

«Наша экспертиза тоже имеет право на жизнь, единственное, что ей не дана правовая оценка. Но наша экспертиза очень точная, в частности, в материалах ГИБДД нет указания места ДТП, у нас же оно установлено, — рассказал „КП“ представитель Ширшовых в суде Дмитрий Буянов. — При этом в суде без подтверждения принимаются слова Лилии Хоруженко, например, что она ехала с разрешенной скоростью не более 20 км/ч, но это мы ставим под сомнение. Она сказала, что нажала на тормоз сразу, как увидела Генриха. Но если бы она ехала с положенной скоростью, то машина встала бы на месте сразу, а велосипедист оказался бы на уровне передней двери. Мы проводили с федеральными журналистами такой эксперимент: машина ехала гораздо быстрее — около 50 км/ч, потому что велосипед оказался дальше».

Кроме того, сторона Ширшовых пыталась доказать в суде, что, несмотря на то, что машина ехала по асфальтовой дороге, а велосипедист выезжал с грунтовки, преимущество было у двухколесного транспорта.

Однако доводы ответчиков не убедили Октябрьский районый суд Мурманска: он постановил выплатить Лилии Хоруженко 120 тысяч рублей. Ширшовы намерены обжаловать решение суда.

Возмутительная ситуация, что ни говори. Как у этой чиновницы вообще хватило совести подавать в суд и просить компенсировать деньги за ремонт авто, если она знала, что ребенок получил весьма серьезные травмы. Нет, некоторых людей понять нельзя...

А вот истории о других случаях попадания детей под колеса, весьма показательные:

По инф. rosbalt.ru

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