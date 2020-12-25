Чиновнику из Подмосковья придется за взятки провести 15 лет в колонии

Клинский городской суд Московской области приговорил к 15 годам колонии строгого режима и выплате 116 млн рублей штрафа бывшего главу района Александра Постриганя.

Он также лишен на три года права занимать руководящие должности.

Суд признал Постриганя виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Постригань был задержан в июне 2018 года.

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Он руководил Клинским районом Подмосковья с 1992 по 2014 годы. В первый раз его заподозрили в превышении должностных полномочий при сдаче в эксплуатацию жилого дома. Позже в отношении него было заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая мошенничество, превышение должностных полномочий, получение взятки в особо крупном размере и легализацию имущества, добытого преступным путем. По версии обвинения, Постригань с начала 2000-х годов переводил государственное имущество в личную собственность.

В сентябре 2020 года Клинский городской суд изъял в пользу государства имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей.

Polit.ru

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