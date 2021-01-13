Четвероногого друга выбросить в мусор — это вообще как?!

В районе спортивной арены «Баскет-Холл» в Краснодаре местные жители обнаружили в мусорном контейнере английского бульдога. Пес был замотан в пакет, но еще подавал признаки жизни.

О случившемся неравнодушные люди сообщили в соцсетях.

— На основании выявленной в интернете информации о возможном факте жестокого обращения с животным назначена проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение, — сообщил корреспонденту «РГ» официальный представитель УМВД по городу Артем Коноваленко.

Сейчас за жизнь бульдога борются ветеринары. Как сообщила заводчик и волонтер Анна Мельникова, малышу всего год, зовут пса Буч. В момент, когда его обнаружили, он находился не только в шоковом состоянии, но и под действием медицинских препаратов, использующихся при усыплении.

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Бульдог получил обморожение, также из-за своей крайней истощенности он не мог дышать самостоятельно, поэтому на первое время его подключили к аппарату ИВЛ.

— Сейчас давление и температура (Буча) нормализовались. Ближайшие трое суток будут критическими, после уже будет почва для дальнейших прогнозов. Но жив, не сдается, борется, — написала Мельникова на своей странице в соцсетях.

По данному факту полиция проводит проверку.

Все эти истории абсолютно чудовищны и непонятны - до какой степени закостенели люди, что просто берут и выбрасывают своих четвероногих друзей в мусорное ведро? Ведь это так жестоко, они не могут за себя постоять. А как же "мы в ответе за тех, кого приручили?"...

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