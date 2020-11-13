Чешская разведка предупредила об угрозе третьей мировой войны

Военная разведка Чехии заявила, что мир стоит перед угрозой новой мировой войны. Эксперты считают, что в настоящее время глобальный конфликт «находится на первой стадии».

Об этом говорится в отчете о деятельности службы за 2019 год.

«Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять», — говорится в документе.

«Если мы не будем способны предугадать и оценить негативные последствия собственных действий, то ошибочные инструкция или приказ могут породить процессы, которые приведут к нашему взаимоуничтожению», — отмечают аналитики.

По мнению чешской разведки, особую опасность представляет злоупотребление прогрессивными технологиями. Глобальный военный конфликт может быть вызван кибератаками или нападением с помощью гражданских беспилотных летательных аппаратов, которые легко переделать в боевые, отмечают специалисты.

Возможной причиной конфликта также может стать усиливающееся соперничество между США, Россией и Китаем, считают военные эксперты. Кроме того, вызывает опасение ослабление института международного права и манипулирование общественным сознанием. В отчете отмечается, что мирный диалог между странами как способ решения возникающих противоречий отсутствует, а определенность мирового порядка поставлена под сомнение.

15 октября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита на военную базу в южной китайской провинции Гуандун призвал военнослужащих готовиться к войне.

В январе стало известно, что Китай обошел Россию и вышел на второе место в мире по объему производства оружия и его продажи после США.

В сентябре Пентагон сообщил, что Народно-освободительная армия Китая превзошла армию США в трех оборонных сферах: в кораблестроении, по крылатым и баллистическим ракетам средней дальности, а также по интегрированным средствам ПВО.

Президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН Александр Дынкин считает, что противостояние США и Китая станет главным в постпандемическом мире. Он отметил, что «в отношениях России и Китая существует солидный запас политической прочности», что позволяет России играть роль ведущей «балансирующей» державы.

Ранее The National Interest оценило шансы России и НАТО в потенциальной войне. Издание приводит мнение экспертов, которые считают, что в долгосрочных военных действиях преимущество будет за Североатлантическим альянсом. Однако, если Россия организует наступление на страны Прибалтики, НАТО ничего не сможет противопоставить Москве.

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