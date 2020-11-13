Чешская разведка предупредила об угрозе третьей мировой войны

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
Военная разведка Чехии заявила, что мир стоит перед угрозой новой мировой войны. Эксперты считают, что в настоящее время глобальный конфликт «находится на первой стадии».
Об этом говорится в отчете о деятельности службы за 2019 год.
«Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять», — говорится в документе.
«Если мы не будем способны предугадать и оценить негативные последствия собственных действий, то ошибочные инструкция или приказ могут породить процессы, которые приведут к нашему взаимоуничтожению», — отмечают аналитики.
По мнению чешской разведки, особую опасность представляет злоупотребление прогрессивными технологиями. Глобальный военный конфликт может быть вызван кибератаками или нападением с помощью гражданских беспилотных летательных аппаратов, которые легко переделать в боевые, отмечают специалисты.
Возможной причиной конфликта также может стать усиливающееся соперничество между США, Россией и Китаем, считают военные эксперты. Кроме того, вызывает опасение ослабление института международного права и манипулирование общественным сознанием. В отчете отмечается, что мирный диалог между странами как способ решения возникающих противоречий отсутствует, а определенность мирового порядка поставлена под сомнение.
15 октября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита на военную базу в южной китайской провинции Гуандун призвал военнослужащих готовиться к войне.
В январе стало известно, что Китай обошел Россию и вышел на второе место в мире по объему производства оружия и его продажи после США.
В сентябре Пентагон сообщил, что Народно-освободительная армия Китая превзошла армию США в трех оборонных сферах: в кораблестроении, по крылатым и баллистическим ракетам средней дальности, а также по интегрированным средствам ПВО.
Президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН Александр Дынкин считает, что противостояние США и Китая станет главным в постпандемическом мире. Он отметил, что «в отношениях России и Китая существует солидный запас политической прочности», что позволяет России играть роль ведущей «балансирующей» державы.
Ранее The National Interest оценило шансы России и НАТО в потенциальной войне. Издание приводит мнение экспертов, которые считают, что в долгосрочных военных действиях преимущество будет за Североатлантическим альянсом. Однако, если Россия организует наступление на страны Прибалтики, НАТО ничего не сможет противопоставить Москве.
В Челябинской области завершена проверка состояния мест захоронения сибирской язвы. 16 из 17 опасных скотомогильников не имеют ограждений и могут представлять опасность для животных и людей, сообщили в среду в региональном управлении Россельхознадзора.
Комедия «Особенности национальной охоты» полюбилась многим из нас. Смешная и максимально «русская» история изобилует забавными ситуациями даже за пределами взгляда бдительных камер. Медведь был настоящим, да и водку актёры порой выпивали…
В Барнауле в ночь с 12 на 13 ноября на дорогах будет трудиться снегоуборочная техника. Дорожники будут заниматься устранением последствий снегопада. Привлечено будет 125 единиц машин. Вообще без снегоуборочных машин трудно представить себе жизнь многих городов в холодный период времени. И на службе у коммунальщиков (да и в частных домовладениях тоже) может, наверное, состоять и снегоуборщик Чемпион.
Хозяева котов теперь смогут понимать своих питомцев. На основе машинного обучения создано приложение «MeowTalk». Робот изучает звуки, издаваемые кошкой, и используя собранную базу данных, предлагает перевод на человеческий язык.
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой медицинской помощи в Липецкой области, в конце месяца – в Алтайском крае. На прошлой неделе на такой же шаг пошли в Новосибирске.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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