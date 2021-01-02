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«Человек-амфибия» Владимир Коренев умер от коронавируса
По инф. rosbalt.ru   
02 Января 2021 г.
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Народный артист России Владимир Коренев, заразившийся коронавирусом, скончался от болезни. Об этом сообщила его дочь Ирина.

«Человек-амфибия» Владимир Коренев умер от коронавируса

Она подтвердила, что он тяжело болел и находился в «красной зоне», а также его смерть.

Кореневу было 80 лет. Он получил широкую известность, сыграв главную роль в киноленте Владимира Чеботарёва «Человек-амфибия», позже играл в фильмах «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества», «Освобождение».

По инф. rosbalt.ru

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