«Человек-амфибия» Владимир Коренев умер от коронавируса

Народный артист России Владимир Коренев, заразившийся коронавирусом, скончался от болезни. Об этом сообщила его дочь Ирина.

Она подтвердила, что он тяжело болел и находился в «красной зоне», а также его смерть.

Кореневу было 80 лет. Он получил широкую известность, сыграв главную роль в киноленте Владимира Чеботарёва «Человек-амфибия», позже играл в фильмах «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества», «Освобождение».

По инф. rosbalt.ru

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