Будущее наступило? Россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
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Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что в стране скоро можно будет выбрать, в каком виде получать пенсию, в том числе в цифровых рублях.
«Пенсии — как люди захотят. Они и сейчас, если хотят, получают наличными, на почту, на счёт в банк, на карточку, если к этому счёту привязана карточка, точно так же люди смогут выбирать», — сказала глава регулятора.
Вместе с тем она отметила, что пока решение о выпуске цифровой валюты не принято.
«Мы действительно обсуждаем плюсы и минусы, и технологические риски разные могут возникать. А плюс к этому нам нужно понять, что действительно люди и бизнес от этого получат», — добавила глава ЦБ.
Ранее сообщалось, что цифровой рубль может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными, для которой потребуется своя платёжная инфраструктура.
21 декабря заместитель главы Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор не рассматривает использование цифрового рубля для вкладов и выдачи займов.
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