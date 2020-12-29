Будущее наступило? Россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что в стране скоро можно будет выбрать, в каком виде получать пенсию, в том числе в цифровых рублях.

«Пенсии — как люди захотят. Они и сейчас, если хотят, получают наличными, на почту, на счёт в банк, на карточку, если к этому счёту привязана карточка, точно так же люди смогут выбирать», — сказала глава регулятора.

Вместе с тем она отметила, что пока решение о выпуске цифровой валюты не принято.

«Мы действительно обсуждаем плюсы и минусы, и технологические риски разные могут возникать. А плюс к этому нам нужно понять, что действительно люди и бизнес от этого получат», — добавила глава ЦБ.

Ранее сообщалось, что цифровой рубль может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными, для которой потребуется своя платёжная инфраструктура.

21 декабря заместитель главы Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор не рассматривает использование цифрового рубля для вкладов и выдачи займов.

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По инф. Парламентской газеты

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