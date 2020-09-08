Будет читать зекам стихи: Рудинштейн заявил, что тюрьма пойдет Ефремову на пользу

Создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн, отбывавший срок еще в советское время, убежден: заключенные колонии полюбят Ефремова.

Накануне вынесения приговора Михаилу Ефремову за смертельное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров, корреспондент Sobesednik.ru пообщалась с Марком Рудинштейном – продюсером, кинокритиком и создателем фестиваля «Кинотавр».

Марк Григорьевич высказал свое мнение по поводу того, какого наказания заслуживает Ефремов. Марк Рудинштейн в 1980-е годах сам побывал в «местах не столь отдаленных». В советские годы легендарный кинодеятель был осужден за «дачу взяток» и «расхищение социалистической собственности». Рудинштейн уверен, что на зоне Ефремов выживет и даже станет здоровее, чем сейчас.

– Я бы хотел, чтобы ему дали срок с отсрочкой, – заявил в интервью Sobesednik.ru Марк Григорьевич. – Существует такой термин. То есть, бывает, что осужденным дают срок, например, 6 лет, но с отсрочкой на 3 года. Если за эти 3 года человек провинится, то его отправляют в тюрьму.

– Но Мише, конечно, сложно будет не пить. Он у меня на фестивале однажды чуть не утонул по пьяни. Его еле мои охранники спасли. Поэтому, возможно, годик в тюрьме Ефремову и пойдет на пользу. Будет меньше пить и здоровье поправит!

– Не думаю, что в тюрьме ему будет очень страшно, – полагает Рудинштейн.

– Миша ведь умница, талантливый актер. На свободе его любят, полюбят и в тюрьме. Будет там читать стихи. Я очень хорошо знаю, какие условия в колониях, я сам это пережил. Но не буду об этом рассказывать, не хочу вспоминать.

Марк Рудинштейн также признался нам в своей неприязни к адвокату Ефремова – Эльману Пашаеву. По мнению продюсера, правозащитник своей тактикой в суде сделал только хуже артисту.

– Миша угробил себя этим адвокатом, – негодует Рудинштейн.

Приговор Михаилу Ефремову вынесли 8 сентября. Пресненский суд Москвы назначил артисту наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Суд также взыскал с Ефремова 800 тыс. рублей компенсации старшему сыну погибшего. Михаила Ефремова взяли под стражу в зале суда. Артист встретил его без эмоций. Он был спокоен и промолчал. Ефремов спокойно протянул руки конвою, который надел на них наручники.

По инф. sobesednik.ru

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