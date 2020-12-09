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Более половины россиян опасаются ядерной войны
По инф. rosbalt.ru   
09 Декабря 2020 г.
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Более половины — 53% — опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) россиян считают, что в мире сейчас реальна угроза ядерной войны. Среди респондентов 46-60 лет таких заметно больше — 63%.

Более половины россиян опасаются ядерной войны

О том, что эта угроза исходит, в первую очередь, от США, заявили 37% опрошенных. При этом 39% респондентов не считают возможным ядерную войну. Среди респондентов 18-30 лет таких 55%.

Еще 8% затруднились с ответом на вопрос, возможен ли в настоящее время в мире военный конфликт с применением ядерного оружия.

Всероссийский опрос был проведен 20–22 ноября среди 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Гонка вооружений в современном мире вновь достигла такого уровня, что о возможности ядерной войны эксперты рассуждают как о вполне вероятном сценарии. При этом, как и в XX веке, это игра на постоянное повышение ставок: правительства вкладывают во все более изощренные системы вооружений триллионы долларов, получая в ответ очередные "зеркальные ответы". В результате выигрывают те, кто гонку вооружений обслуживает, грея на ней руки.

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По инф. rosbalt.ru

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